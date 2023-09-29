Ufuk Bayraktar, sahibi olduğu kafede silahlı saldırı düzenlendiği iddiasını yalanladı

Cihangir'de oyuncu Ufuk Bayraktar'ın sahibi olduğu kafede bir kişiye silahlı saldırı düzenlendiği ve mekandaki 3 kişinin yaralandığı söylenmişti. Silahlı saldırı hakkında açıklama yapan Bayraktar, saldırının kendi dükkanında değil yan tarafındaki mekanda meydana geldiğini belirtti.

"OLAYIN BİZİMLE UZAKTAN YAKINDAN ALAKASI YOKTUR"

Instagram hesabından saldırıyla ilgili açıklama yapan oyuncu Ufuk Bayraktar, "Bugün çıkan haberlerle alakalı kamuoyuna duyuru. Bugün Firuzağa Meydanı'nda çıkan silahlı çatışma ile alakalı haber sitelerinde yer alan 'Ufuk Bayraktar'ın kafesinde veya kafesine silahlı saldırı' haberi tamamen haberi büyütmek için adımın kullanıldığı bir haberdir. Bu açıklamayı sevenlerimizi rahatlatmak adına yapm a zorunluluğu duymuş bulunmaktay ım. Cihangir Firuzağa camii altındaki yan yana bitişik halde bulunan üç kafeden birisi tarafıma aittir. Kafeler tam Firuzağa meydanda bulunmaktadır. Bu sabah Firuzağa meydanında gerçekleşen ve bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası olmayan iki kişinin birbiriyle girdiği silahlı çatışması sonucu maalesef seken kurşunlardan iki tanesi o anda kafede oturan 2 müşteriyi de yaralamıştır. Yaralanan müşteriler hastanede tedavi altına alınmışlardır . Olayın bizimle uzaktan yakından hiçbir alakası yoktur. Kamuoyuna duyurulur" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler