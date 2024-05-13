Türkiye'nin Yıldızları Nigella Klass Ödülleri'nde Buluştu

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nigella Klass Ödülleri Gecesi'ne, Türkiye'nin tanınmış iş insanları, sanatçılar, ve sosyal hayatın önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik, Klass Magazin'in ana sponsorluğunda ve Nigella'nın öncülüğünde gerçekleşti ve ulusal ve uluslararası alanda tanınmış isimlerin başarıları ödüllendirildi.

Gece boyunca, yıl boyunca başarıları ve girişimleriyle dikkat çeken isimler, ödüllerini büyük bir gururla kabul etti. Gecenin onur konuğu olan dünyaca ünlü sanatçı Dany Brillant, 'Yılın Uluslararası Ses Sanatçısı' ödülünü alırken, sahnede yaklaşık 50 kişiyle birlikte ödülünü aldı ve konuklarına en beğenilen şarkılarını muhteşem danslar eşliğinde seslendirdi.

Nigella Klass Ödülleri Gecesi, tören öncesinde gerçekleşen kokteyl ile başladı ve renkli anlara sahne oldu. Swissotel The Bosphorus İstanbul'un şık menüsü de geceye ayrı bir lezzet kattı. Ödül alan isimlere, Klass Magazin'in sembolü olan 'K' harfinin yer aldığı özel tasarlanmış ödüller verildi ve özel üretilen ödül yüzükleri takdim edildi.

Gecenin sonunda, ödül töreninden sonra gerçekleşen after party'de davetliler, İstanbul'un en iddialı mekanlarından Madhu's'ta doyasıya eğlendi. Ödül alan isimler, başarılarını yakın dostlarıyla kutladı.

Bu muhteşem geceye iş, sanat, magazin, siyaset ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katılırken törende Benan Kurtuluş, Haydar Çolakoğlu, Saffet Çerçi, Yaşar Aşçıoğlu, Yüksel Mermer, Ziya Yılmaz, Emel Yıldırım, Murat Aygen, Sinan Öncel, Ulviye Gasımova, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Zeynep Karahan Uslu, Murat Ergin, Ahmet Selçuk İlkan, Akif Üstündağ, Hilal Suerdem, Sevim Aydın, Aslıhan Karalar, Ece Sükan, Altay, İsmail-Esra Özkan, Yalçın Şahin, Fatih-Nazan Eke, Erbakan Malkoç, Melec-Umut Çakmak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Almila Özerman, Dany Brillant, Barış Falay, Müjde Uzman, Bekir Aksoy, Cihan Nacar, Doğuş Çabakcor, Raşit Bağzıbağlı, Ebru Akel, Pınar Eliçe, Ebru Destan, Ece Gürsel, Galip Ölmez, Güven Güleşçe, Pınar Kerimoğlu, Seda İnan,Tanyeli, Türkan Şerbetçi, Belgin Aksoy, Ali Onaran, Banu Zorlu, Eylem Şenkal, Kadriye Olgar, Kubat, Zahide Yetiş, Ege, Nuri Develi, Simin Bıçakcıoğlu, Berna Öztürk, Bilge Öztürk-Daren Gerede, Ebru Kain, Safiye Soyman, Yeliz Yeşilmen, Kerim Güzeliş, Recai Çakır, Nihan Akın, Öner Evez, Murat Tavman, Suadiye gibi isimler dikkat çekti.





ÖDÜL LİSTESİ

FATİH EKE - YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI

SAFFET ÇERÇİ - YILIN İŞ ADAMI

SEVİM AYDIN - YILIN İŞ KADINI

LARGUS CAPİTAL PARTNERS - YILIN ULUSLARARASI YATIRIM VE FİNANS DANIŞMANLIK FİRMASI

MPR LOJİSTİK - YILIN LOJİSTİK VE KİRALAMA FİRMASI

VİP MED - YILIN ULUSLARARASI ESTETİK VE SAÇ MERKEZİ

ÖMER FAİK SAĞUN - YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ DOKTORU

BENAN KURTULUŞ - YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ KADINI

CAROUSEL AVM - YILIN EN İYİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ

MERT ADALARLI - YILIN ULUSLARARASI YATIRIM VE GAYRİMENKUL DANIŞMANI

SUZAN YAVAŞCA - YILIN YENİLİKÇİ ESTETİK DİŞ HEKİMİ

MERİT STARLİT - YILIN ULUSLARARASI LÜX RESİDANS PROJESİ

ERBAKAN MALKOÇ - YILIN İDOL İŞ ADAMI

UĞUR TALAYHAN - YILIN VİZYONER GİRİŞİMCİSİ

SADIK AHMET - YILIN SİNEMA FİLMİ

ERTIP MEDİKAL - YILIN İNOVATİF MEDİKAL FİRMASI

KITEVILLE - ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK MODELİ

PRONTO TOUR - YILIN TURİZM MARKASI

ŞAHİN&ŞAHİN - YILIN HUKUK DANIŞMANLIK FİRMASI

AKİF ÜSTÜNDAĞ - TÜRKİYE YÜZYILI ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ

SELAHATTİN KERMEN - YILIN ESTETİK DİŞ HEKİMİ

PINAR ELİÇE - YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI

ALYALİNA - YILIN DOĞRUDAN SATIŞ FİRMASI

DR. HASAN ÇELİK - YILIN ESTETİK PLASTİK CERRAHI

SİMİN BIÇAKÇIOĞLU - YILIN İDOL İŞ KADINI

MERİT GRAND MOSTA HOTEL - YILIN ULUSLARARASI OTELİ

ETCBASE AHTABOT - YILIN YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU YAZILIM ŞİRKETİ

KEREM ALIŞIK - YILIN TİYATRO SANATÇISI

MÜJDE UZMAN - YILIN KADIN OYUNCUSU

DENİZBANK İSTANBUL WILDCATS - YILIN EN BAŞARILI ESPOR KULÜBÜ

EBRU AKEL - YILIN PROGRAM SUNUCUSU

BARIŞ FALAY - YILIN ERKEK OYUNCUSU

MERİT ZENİTH SOFYA - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI YATIRIM PROJESİ

MÜLHAN TÜMER - YILIN HUKUK DANIŞMANI

SOFT AYDINLATMA - YILIN EN İYİ AYDINLATMA FİRMASI

PORTOFİNO URLA - YILIN EN İYİ LUXURY BOUTİQUE HOTELİ

ART DESİGN - YILIN TASARIM MOBİLYA MARKASI

HARUN ENES ORAK - YILIN BAŞARILI ULUSLARARASI CEO'SU

MURAT KARAHAN - YILIN SES SANATÇISI

GÜLTEKİN ERDUR - YILIN GAYRİMENKUL HUKUK DANIŞMANI

SADIK YILMAZ LUXURY SHOES - YILIN LUXURY AYAKKABI TASARIM MARKASI

GAMZE ÖZLÜ - YILIN GAYRİMENKUL BROKERI

AN EĞİTİM KURUMLARI - YILIN EN BEĞENİLEN EĞİTİM KURUMU

TÜRKAN ŞERBETÇİ - SOSYAL GİRİŞİMCİ

BY MUSTAFA - YILIN EN İYİ ORGANİZASYON FİRMASI

DANY BRİLLANT - YILIN ULUSLARARASI SES SANATÇISI