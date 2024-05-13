Türkiye'nin Yıldızları Nigella Klass Ödülleri'nde Buluştu
Türkiye'nin prestijli dergisi Klass Magazin'in ev sahipliğinde düzenlenen Nigella Klass Ödülleri Gecesi, iş, sanat, magazin, siyaset ve cemiyet dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi. Swissotel The Bosphorus İstanbul'da gerçekleşen etkinlikte, sektörünün yıldızları 50 farklı kategoride ödüllendirildi.
Bu yıl üçüncüsü düzenlenen Nigella Klass Ödülleri Gecesi'ne, Türkiye'nin tanınmış iş insanları, sanatçılar, ve sosyal hayatın önde gelen isimleri katıldı. Etkinlik, Klass Magazin'in ana sponsorluğunda ve Nigella'nın öncülüğünde gerçekleşti ve ulusal ve uluslararası alanda tanınmış isimlerin başarıları ödüllendirildi.
Gece boyunca, yıl boyunca başarıları ve girişimleriyle dikkat çeken isimler, ödüllerini büyük bir gururla kabul etti. Gecenin onur konuğu olan dünyaca ünlü sanatçı Dany Brillant, 'Yılın Uluslararası Ses Sanatçısı' ödülünü alırken, sahnede yaklaşık 50 kişiyle birlikte ödülünü aldı ve konuklarına en beğenilen şarkılarını muhteşem danslar eşliğinde seslendirdi.
Nigella Klass Ödülleri Gecesi, tören öncesinde gerçekleşen kokteyl ile başladı ve renkli anlara sahne oldu. Swissotel The Bosphorus İstanbul'un şık menüsü de geceye ayrı bir lezzet kattı. Ödül alan isimlere, Klass Magazin'in sembolü olan 'K' harfinin yer aldığı özel tasarlanmış ödüller verildi ve özel üretilen ödül yüzükleri takdim edildi.
Gecenin sonunda, ödül töreninden sonra gerçekleşen after party'de davetliler, İstanbul'un en iddialı mekanlarından Madhu's'ta doyasıya eğlendi. Ödül alan isimler, başarılarını yakın dostlarıyla kutladı.
Bu muhteşem geceye iş, sanat, magazin, siyaset ve cemiyet dünyasının önemli isimleri katılırken törende Benan Kurtuluş, Haydar Çolakoğlu, Saffet Çerçi, Yaşar Aşçıoğlu, Yüksel Mermer, Ziya Yılmaz, Emel Yıldırım, Murat Aygen, Sinan Öncel, Ulviye Gasımova, Süleyman-Ahu Orakçıoğlu, Zeynep Karahan Uslu, Murat Ergin, Ahmet Selçuk İlkan, Akif Üstündağ, Hilal Suerdem, Sevim Aydın, Aslıhan Karalar, Ece Sükan, Altay, İsmail-Esra Özkan, Yalçın Şahin, Fatih-Nazan Eke, Erbakan Malkoç, Melec-Umut Çakmak, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Almila Özerman, Dany Brillant, Barış Falay, Müjde Uzman, Bekir Aksoy, Cihan Nacar, Doğuş Çabakcor, Raşit Bağzıbağlı, Ebru Akel, Pınar Eliçe, Ebru Destan, Ece Gürsel, Galip Ölmez, Güven Güleşçe, Pınar Kerimoğlu, Seda İnan,Tanyeli, Türkan Şerbetçi, Belgin Aksoy, Ali Onaran, Banu Zorlu, Eylem Şenkal, Kadriye Olgar, Kubat, Zahide Yetiş, Ege, Nuri Develi, Simin Bıçakcıoğlu, Berna Öztürk, Bilge Öztürk-Daren Gerede, Ebru Kain, Safiye Soyman, Yeliz Yeşilmen, Kerim Güzeliş, Recai Çakır, Nihan Akın, Öner Evez, Murat Tavman, Suadiye gibi isimler dikkat çekti.
ÖDÜL LİSTESİ
FATİH EKE - YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ ADAMI
SAFFET ÇERÇİ - YILIN İŞ ADAMI
SEVİM AYDIN - YILIN İŞ KADINI
LARGUS CAPİTAL PARTNERS - YILIN ULUSLARARASI YATIRIM VE FİNANS DANIŞMANLIK FİRMASI
MPR LOJİSTİK - YILIN LOJİSTİK VE KİRALAMA FİRMASI
VİP MED - YILIN ULUSLARARASI ESTETİK VE SAÇ MERKEZİ
ÖMER FAİK SAĞUN - YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ DOKTORU
BENAN KURTULUŞ - YILIN ULUSLARARASI GİRİŞİMCİ İŞ KADINI
CAROUSEL AVM - YILIN EN İYİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
MERT ADALARLI - YILIN ULUSLARARASI YATIRIM VE GAYRİMENKUL DANIŞMANI
SUZAN YAVAŞCA - YILIN YENİLİKÇİ ESTETİK DİŞ HEKİMİ
MERİT STARLİT - YILIN ULUSLARARASI LÜX RESİDANS PROJESİ
ERBAKAN MALKOÇ - YILIN İDOL İŞ ADAMI
UĞUR TALAYHAN - YILIN VİZYONER GİRİŞİMCİSİ
SADIK AHMET - YILIN SİNEMA FİLMİ
ERTIP MEDİKAL - YILIN İNOVATİF MEDİKAL FİRMASI
KITEVILLE - ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK MODELİ
PRONTO TOUR - YILIN TURİZM MARKASI
ŞAHİN&ŞAHİN - YILIN HUKUK DANIŞMANLIK FİRMASI
AKİF ÜSTÜNDAĞ - TÜRKİYE YÜZYILI ÜSTÜN BAŞARI ÖDÜLÜ
SELAHATTİN KERMEN - YILIN ESTETİK DİŞ HEKİMİ
PINAR ELİÇE - YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ SANATÇISI
ALYALİNA - YILIN DOĞRUDAN SATIŞ FİRMASI
DR. HASAN ÇELİK - YILIN ESTETİK PLASTİK CERRAHI
SİMİN BIÇAKÇIOĞLU - YILIN İDOL İŞ KADINI
MERİT GRAND MOSTA HOTEL - YILIN ULUSLARARASI OTELİ
ETCBASE AHTABOT - YILIN YAPAY ZEKA DESTEKLİ ROBOTİK SÜREÇ OTOMASYONU YAZILIM ŞİRKETİ
KEREM ALIŞIK - YILIN TİYATRO SANATÇISI
MÜJDE UZMAN - YILIN KADIN OYUNCUSU
DENİZBANK İSTANBUL WILDCATS - YILIN EN BAŞARILI ESPOR KULÜBÜ
EBRU AKEL - YILIN PROGRAM SUNUCUSU
BARIŞ FALAY - YILIN ERKEK OYUNCUSU
MERİT ZENİTH SOFYA - YILIN ULUSLARARASI EN BAŞARILI YATIRIM PROJESİ
MÜLHAN TÜMER - YILIN HUKUK DANIŞMANI
SOFT AYDINLATMA - YILIN EN İYİ AYDINLATMA FİRMASI
PORTOFİNO URLA - YILIN EN İYİ LUXURY BOUTİQUE HOTELİ
ART DESİGN - YILIN TASARIM MOBİLYA MARKASI
HARUN ENES ORAK - YILIN BAŞARILI ULUSLARARASI CEO'SU
MURAT KARAHAN - YILIN SES SANATÇISI
GÜLTEKİN ERDUR - YILIN GAYRİMENKUL HUKUK DANIŞMANI
SADIK YILMAZ LUXURY SHOES - YILIN LUXURY AYAKKABI TASARIM MARKASI
GAMZE ÖZLÜ - YILIN GAYRİMENKUL BROKERI
AN EĞİTİM KURUMLARI - YILIN EN BEĞENİLEN EĞİTİM KURUMU
TÜRKAN ŞERBETÇİ - SOSYAL GİRİŞİMCİ
BY MUSTAFA - YILIN EN İYİ ORGANİZASYON FİRMASI
DANY BRİLLANT - YILIN ULUSLARARASI SES SANATÇISI