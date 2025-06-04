Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

3.2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye'nin en zengin 6. kişisi olan İpek Kıraç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Daha önce babası İnan Kıraç'ın evliliğinin iptali ve demans rahatsızlığı ile ilgili iddialarla konuşulan Kıraç'ın, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle evlenmeye karar verdiği iddia edildi. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un haberine göre, İpek Kıraç, Bursalı DJ sevgilisi Sezer Uysal ile hayatını birleştirme kararı aldı. Çiftin Eylül ayında nikah masasına oturmayı planladığı öne sürülüyor.

Kıraç, son olarak kendisini evlatlıktan reddeden babası İnan Kıraç'ın sağlık durumu ve özel hayatıyla ilgili gelişmelerle kamuoyunun gündemindeydi. Şimdi ise kendi ilişkisindeki gelişmeyle sosyete çevrelerinde konuşulmaya başlandı. Koç Ailesi'nden merhum Suna Kıraç ve İnan Kıraç tarafından evlat edinilen İpek Kıraç'ın evlilik hazırlığı içinde olması, cemiyet hayatında da geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Sezer Uysal'ın, müzik dünyasının bilinen isimlerinden Mahmut Orhan ve Aytaç Kart ile çocukluk arkadaşı olduğu, üç ismin geçmişte bir dönem birlikte bekar evinde yaşadığı da iddialar arasında yer aldı.