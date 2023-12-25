Türkiye 12 şehidine ağlarken Hande Erçel'in tatil pozlarını yayınlaması tepki çekti

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimiz şehit olmuştu. 22 Aralık'ta da 6 askerimizin şehit olduğu bölgede şehit sayısı 12'ye yükselirken oyuncu Hande Erçel'in tatil ve yılbaşı paylaşımları yapması tepki çekti.

"DUYARSIZLIĞINDAN DOLAYI SENİ KINIYORUM"

Bambaşka Biri dizisinde başrol oynayan Hande Erçel, 31,4 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Finlandiya tatilinden kareleri yayınlayarak "Kar, kış, güzellik" notunu yazdı. Erçel daha sonra da yılbaşı ağacının önünde köpekleri pozlar vererek "Bugün itibariyle yeni yıl enerjisi başlamıştır. Sev, yaşa, şükret" ifadelerini kullandı.

Oyuncunun 12 şehidimiz varken eğlenceli karelerini yayınlaması takipçilerini kızdırdı. Oyuncunun paylaşımına "Duyarsızlığından dolayı seni kınıyorum", "12 şehit varken paylaştıklarına bak" ve "12 eve ateş düştü, seni bu millet ünlü etti" yazılı yorumlar yağdı.

İşte Hande Erçel'in paylaşımına gelen yorumlar...