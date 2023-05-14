Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, ilk oyunu kullandı

Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan ve evlendikten sonra Türk vatandaşı olan Brezilyalı oyuncu Jessica May, ilk kez oy kullandı. Sosyal medya hesabından sandık başında çektirdiği fotoğrafı paylaşan oyuncu, "İlk oy unutmaz insan" ifadelerini kullandı.

Yeni Gelin dizisindeki rolüyle adını geniş bir hayran kitlesine duyurduktan sonra Maria ile Mustafa ve Yalnız Kurt dizilerinde rol alan Brezilyalı oyuncu Jessica May, geçtiğimiz yıl Türk vatandaşı oldu. Oyuncu bugün Türkiye'de ilk kez oy kullandı.

"İLK OY UNUTMAZ İNSAN"

2018 yılında Hüseyin Kara ile nikah masasına oturan güzel oyuncu, evlendikten sonra Türk vatandaşı olmak için başvuruda bulundu. Geçen sene Türk vatandaşı olan oyuncu, Instagram hesabından kimliğini paylaşarak "Ve resmi olarak Türk vatandaşı oldum" diyerek güzel haberi duyurmuştu. Güzel oyuncu, bugün ilk kez oy kullanarak sandık başında poz verdi. O anları Instagram hesabından yayınlayan May, "İlk oy unutmaz insan" ifadelerini kullandı.