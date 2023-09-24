Türk Designer Yağmur Özer Milano Fashion Week'te Görkemli Bir Defileye İmza Attı

Ünlü Türk Designer Yağmur Özer, Milano Fashion Week'te Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'ye destek verdi ve görkemli bir defile düzenledi. Tanyeli, saçlarını sıfıra vurdurarak kanser hastalarına moral olmak amacıyla podyumda yürüdü. Yağmur Özer'in özel koleksiyonu moda eleştirmenlerinden tam not aldı.

Daha önce Paris, New York, Milano 'da düzenlenen dünyanın en önemli moda haftalarında ülkemizi başarılı bir şekilde temsil eden ünlü Türk Designer Yağmur Özer kendisinin uluslararası 6. Moda haftası olan Milano Fashion Week'te görkemli bir defileye imza attı.

Ünlü designer Yağmur Özer Milano Fashion week defilesinde Pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli sıfıra vurdurduğu saçlarıyla tüm kanser hastalarına moral olmak kansere dikkat çekmek için için göğüslerini gere gere Milano'nun Barozzi sarayında yürüdü.

Kendisi için Yağmur Özer tarafından hazırlanan kırmızı özel kostüm ile podyuma çıkan Tanyeli, kapüşonun çıkardığı an kazıttığı saçlarıyla podyumda onu gören İtalyanlar büyük tezahürat ve alkış yaptı.

Defilenin kapanışında duygu dolu onlar yaşanırken Tanyeli ve Yağmur Özer kapanış selamlamasını birlikte yaptılar ve dünya basınına poz verdiler.

Tanyeli Italyan medyasına Lady Diana, Maradona,Madonna, Prenses Margaret, Morgan Freeman gibi dünyaca ünlü isimlere dans eden Türkiye'nin Dünyaca ünlü dans sanatçısı olarak lanse edildi.

Yaklaşık 30 parçadan oluşan özel koleksiyonu

İtalya'da görücüye çıkaran Yağmur Özer moda eleştirmenlerinden tam not aldı.