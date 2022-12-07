Turabi Çamkıran'dan bir skandal paylaşım daha! Bu sefer de bir kadında aradığı kriterleri sıraladı

Son zamanlarda sosyal medya hesabından kadınlarla yarı çıplak pozlarını paylaşarak tepki çeken eski Survivor yarışmacısı Turabi Çamkıran, bu sefer de yatak pozunu yayınlayarak bir kadında aradığı kriterleri sıraladı. Tek tek özellik yazan Çamkıran, "Güzel ve sadık olsun. Dışarıda hanımefendi, yatakta da iyi olsun" dedi.

Daha önce 3 kez katıldığı Survivor'da 2 kere şampiyon olan Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde kadınlarla yatakta çektirdiği müstehcen fotoğraflarını yayınlayan Çamkıran, bu sefer de evlenmek istediği kadında aradığı kriterleri sıraladı.

ARADIĞI ÖZELLİKLERİ SIRALADI

Bir süredir Amerika'da yaşayan Turabi Çamkıran, 1,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yatakta çektirdiği yarı çıplak bir pozunu yayınlayarak şu kriterlerini şöyle sıraladı: "İnsan gibi seven varsa Pazartesi gelsin başlasın! Aranan özellikler; Güzel olması. Sadık olması. Dışarıda hanımefendi olması. Yatakta iyi olması. Mutfakta iyi olması. Gözünün dışarıda olmaması. (Sofrada ve yatakta hiç bir zaman aç kalmayacağı için bu şık geçersizdir!) En az 3 çocuk yapması. Anamın gözünün tutması. Aranan özelliklerden başlıcalarıdır. İrtibat numarası; Meryem Sultan"

PAYLAŞIMI TEPKİ ÇEKTİ

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan Turabi Çamkıran'ın paylaşımı tepki çekti. Ünlü isim için "Marketten alışveriş mi yapıyorsun?" ve "Sen bu özellikte bir kadını hak ediyor musun?" yorumları yapıldı.

"77 KADINLA EVLENEREK ZENGİN OLURUM"

Geçtiğimiz günlerde iki kadınla fotoğrafını paylaşan Turabi Çamkıran, 77 kadınla evlenerek zengin olmak istediğini söylemişti. Çamkıran, tepki çeken paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı: Eskiden 2 kadınla aynı anda evli olmanın hayalini kurardım. Sonra 17 olmasını diledim. Bundan dolayı bana çok kızanlar olmuş. Kusura bakmayın gerçekten hata ettim. Bu sefer hatamı anladım. İleride 17 kadınla evli olmanın hayalini kurduğum için özür dilerim. Bu saatten sonra öyle hayaller kurmayacağıma yemin ederim. Artık yetmiş yedi kadınla evli olduğumun hayalini kuracağım. Umarım ileride 77 güzel hanımefendiyle evlenir, onlara ve onların bana vereceği güzel evlatlarıma rahat bir hayat verebilecek kadar zengin olurum."