Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa'yı tehdit ettiğini iddia etti

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlısı Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü. Tayfur, Kalfa'yı adalete teslim edeceğini belirtti ve destekçileriyle birlikte hukuk savaşı vereceğini açıkladı.

Ferdi Tayfur ve Necla Nazır'ın kızları Tuğçe Tayfur, Burak Kalfa ile geçen yıl nişanlanmıştı. Bir dargın bir barışık geçen ilişkileri geçen mayıs ayında ise tamamen sona ermişti.

Tuğçe Tayfur dün Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Burak Kalfa'nın kendisini ve ailesini sürekli tehdit ettiğini öne sürdü.

"GEMİLERİ YAKTIM ARTIK"

Tuğçe Tayfur şunları söyledi:

"Seni adalete teslim ediyorum. Uzaklaştırma kararın olmasına rağmen durmuyorsun ama seni elbet savcılık yakalayacak ve hak ettiğin cezayı alacaksın.

Beni sahipsiz sandın ama değilim Burak… Arkamda beni seven bir sürü insan var ve onların manevi desteğiyle bu hukuk savaşına giriyorum."

"Ben artık 6 aydır yaptığın psikolojik şiddete, küfürlerine, tehditlerine, şantajlarına karşı sessiz kalmayacağım.

Senin nasıl biri olduğunu öğrenip ayrılmak istediğimde beni eve kilitlediğin günler için, beni yumruklayıp " İstediğim mekanda sahneye çıkacaksın" dediğin günler için, siyasete girmek için adımı kullandığın günler için, annemi babamı beni zarar vermekle tehdit ettiğin için ben gemileri yaktım artık!"

"BİRKAÇ KADININ DAHA CANINI YAKTIĞINI BİLİYORUM"

"Elimde videoların var diye beni zorla yanında tuttun ama Allah artık öyle büyük ki kimseden korkmuyorum!

Benimle birlikte birkaç kadının daha canını yaktığını çok iyi biliyorum ve eminim onlar da sessiz kalmayacak! Başına gelecek her şeyden sen sorumlusun Burak Kalfa!"