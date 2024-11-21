Üye Girişi
Haberler

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, evliliğinde kriz yaşıyor. Sosyal medyada eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tayfur, bir açıklama yaparak 'Kadınlar seviyor benim kocalarımı' ifadesini kullandı. Tayfur'un bu paylaşımları, 'Aldatıldı mı?' sorularını gündeme getirdi. Tuğçe Tayfur, geçen sene Muhammet Aydın ile evlenmiş ve kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyurmuştu.

Son dönemde babası Ferdi Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Tuğçe Tayfur şimdi de evliliğinde kriz yaşıyor. Eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tayfur,"Kadınlar seviyor benim kocalarımı" paylaşımıyla gündeme geldi.

Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı şarkıcı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz sene ağustos ayında Muhammet Aydın ile Sivas'ta nikah masasına oturmuştu.

Nikahtan kısa bir süre sonra hamile olduğunu duyuran Tuğçe Tayfur, 18 Haziran 2024'te Tuğçe Lina adını verdiği kızını kucağına almıştı. Doğumdan 4,5 ay sonra da üçüncü bebeğine hamile olduğunu açıklayan Tuğçe Tayfur'un eşiyle arasında kriz çıktı.

'ALDATILDI MI?'

Eşini takipten çıkan ve fotoğraflarını silen Tuğçe Tayfur yaptığı manidar paylaşımlarla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından art arda yaptığı manidar paylaşımlar ve özlü sözlerle takipçilerinin kafasını karıştıran Tayfur'un açıklaması, 'Aldatıldı mı?' sorularını akıllara getirdi.

İşte o açıklama;

'Kadınlar seviyor benim kocalarımı. Hep hamileyken yaşıyorum bu üçüncü şahıs muhabbetlerini. İlk defa gelmiyor yani başıma alışkınım. He bu arada yazışma var ortada. Daha ilerisini bu kocamda yaşamadım çok şükür. Ama o potansiyeli almadım değil. Ondan bu manidar paylaşımlarım'

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

Tuğçe Tayfur aldatıldı mı? Manidar paylaşımlar üst üste geldi

Haberler.com / Ezgi Taşlı - Magazin
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden Netanyahu hakkında tutuklama emri

Netanyahu için tutuklama emri

 Merkez Bankası faizi sabit tuttu

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

 Rusya, Ukrayna'ya kıtalararası balistik füze saldırısı düzenledi

Savaşta bir ilk! Putin'in intikamı hayli ağır oldu
3 polisin yaralandığı çatışma, iki grup arasındaki pornografik görüntü kavgasından çıkmış

Cinsel ilişki görüntüleri sonrası kurşun yağdırmışlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

ANADOLU EFES-PARİS BASKET MAÇI CANLI İZLE! 21 kasım Anadolu Efes-Paris canlı yayın, frekans bilgileri! Anadolu Efes-Paris basket maçı ne zaman, saat kaçta? Anadolu Efes-Paris basket maçı hangi kanalda? 22 Kasım İzmir hava durumu | İzmir'de hava nasıl olacak, kar yağacak mı? İzmir günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 22 Kasım Antalya hava durumu | Antalya'da hava nasıl olacak? Antalya günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Gökhan Özbek kimdir, gözaltına mı alındı? Gökhan Özbek neden gözaltında? İstanbul'da yağmur ne zaman duracak? Direnç Tonusluoğlu kimdir? Hakem Direnç Tonusluoğlu kaç yaşında ve nereli? Merkez Bankası yıl sonu faiz beklentisi kaç? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 21 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI AÇIKLANDI! Kasım ayı faiz oranı ne oldu? Faiz arttı mı, sabit mi? Bodrumspor-Galatasaray maçı ne zaman? Bodrumspor-Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.