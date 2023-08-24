Tuğçe Özbudak Felç Geçirdi

2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti. Tuğçe Özbudak, kısmi felç geçirdi. Bugün ameliyata alınacak olan Özbudak, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

2008-2010 yılları arasında ekranlara gelen 'Adanalı' dizisinde canlandırdığı Pınar karakteriyle tanınan oyuncu Tuğçe Özbudak, yaptırdığı estetiklerle seneler içinde tanınmaz hale gelmişti.

Tuğçe Özbudak, kısmı felç geçirdi. Bugün ameliyata alınacak olan Özbudak, sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

"SAĞ BACAĞIMDA YÜZDE 80 KUVVET KAYBINA NEDEN OLDU"

Bacağındaki uyuşukluk nedeniyle gittiği hastanede kısmi felç geçirdiğini öğrenen Tuğçe Özbudak, şu ifadeleri kullandı:

"Bacağımdaki uyuşukluk sandığımızdan da ciddiymiş ve yarın sabah ameliyata alacaklar beni."

"Bir fıtık patlağı. Sağ bacağımda yüzde 80 kuvvet kaybına sebep olmuş ve ayağımda kısmi felç oluşmuş."

"Arayan soran herkese teşekkür ediyorum. Dualarınızı esirgemeyin lütfen. Ben bunu da Allah'ın izniyle atlatacağım inşallah."