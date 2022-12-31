Tuğba Özay yoğun bakımdaki babası için dua istedi: Durumu benden saklanıyor, ne olur dua edin

Ünlü manken ve şarkıcı Tuğba Özay, sosyal medya hesabından art arda yaptığı paylaşımlarda yoğun bakımda tedavi gören babası için dua istedi. Babasının hayatta olup olmadığını bilmediğini söyleyen Özay, "Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Babam yaşasın ben öleyim ne olur dua edin" dedi.

Mankenlik ve oyunculuğun yanı sıra şarkıcılık yapan ve dün akşam Marmaris'te sahne alan Tuğba Özay, sosyal medya hesabından babasının yoğun bakımda tedavi gördüğünü ve durumun kendisine söylenmediğini belirterek dua istedi.

"NE OLUR BABAM YAŞIYOR OLSUN"

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Özay, şu ifadeleri kullandı: Babam için dua edin. Dün akşamdan beri benden saklamışlar. Bugün Dalaman'dan Ankara'ya gidecektik beni İstanbul'a getirdiler. Bana yalan mı söyleniyor. Babam yaşıyor dimi? Ben çok korkuyorum, bacaklarım tutmuyor. Neden sakladılar benden? Ne olur dua edin lütfen. Sadece yoğun bakımda olsun ve çıksın oradan. Ben dün babamı görmüştüm rüyamda. Ağlamıştım... Ne olur babam yaşıyor olsun, ne olur dua edin. lütfen dua edin."

"BABAM YAŞASIN, BEN ÖLEYİM"

"Birkaç gündür babamı düşünüyordum. İsmini andığımda bile ağlıyordum. En son konuşmamızda benim çok mutlu olmamı istemişti. Ben babamsız mutlu olamam. Babam yaşasın ben öleyim. Ne olur dua edin. İstanbul'a geldim acilen babamı yatırdıkları hastaneye gidiyorum. Annem 'baba seni bekliyor' dedi. Bu çok manidar değil mi ne olur dua edin babacığıma."