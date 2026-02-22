Haberler

Tuğba Özay 'bulutlara' düşman oldu: Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam eden Tuğba Özay, gökyüzünü göstererek uçakların kimyasal püskürtme yaptığını öne sürdü. Ordu'dan yaptığı paylaşımda Özay, "Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" ifadelerini kullandı. Özay'ın sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Tuğba Özay, bu kez Ordu'dan yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Gökyüzünü göstererek uçakların kimyasal püskürtme yaptığı iddiasını dile getiren Özay'ın sözleri kısa sürede gündem oldu.

"EPSTEİN ADASI NE İSE BU GÖKYÜZÜ DE O"

Özay, paylaşımında, "Uçaklar sorti atarak spreyleme yapıyor. Bu bulut falan değil. Kimyasal püskürtmeye maruz kaldığımızı biliyoruz. Epstein adası ne ise bu gökyüzü de o" ifadelerini kullandı.

BAKAN KURUM'A SESLENDİ: ANNEM FENALAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da çağrıda bulunan Özay, "Böyle bir şey olabilir mi her taraf spreylenmiş durumda. Vatandaş bile diyor ki uçaklar spreyleme yapıyor bu izler oluyor bu bulut filan değil. Artık açıklama istiyoruz. Ben babacağımı nefes alamadığı için kaybettim annem de bugün burada fenalaştı" dedi.

"KÜRESELCİLERİN ŞEYTANİ PLANLARINDAN BİRİ"

Özay açıklamasının devamında ise, "Biliyoruz ki bu küreselcilerin şeytani planlarından biri" sözleriyle iddiasını sürdürdü. Paylaşım sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

BU İLK DEĞİL

Model ve sunucu kimliğiyle tanınan Özay, daha önce de yaptığı benzer bir paylaşımda aynı iddiaları dile getirmiş ve, "Biz partici falan değiliz, vatan millet devlet diyoruz. Vatanımızda bu püskürtmeleri istemiyoruz. Emin olun bu topraklardan püskürteceğiz" demişti.

