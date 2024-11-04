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Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

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Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris'te evlenmiş ve 2012 yılında ikiz çocukları Toprak ve Maya'ya anne olmuştu. Çiftin evliliği 2017 yılında sona ermişti. Büyüküstün, çocuklarını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor ve ikizler Paris'te yaşıyorlar.

Tuba Büyüksütün, Temmuz 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la hayatını birleştirmiş, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'nın doğumuyla anne olma mutluluğu yaşamıştı.

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

KIZLARI KOCAMAN OLDU

Ünlü oyuncu, Paris'te büyüttüğü ve uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızlarının fotoğrafını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüküstün'ün kızlarının fotoğraflarını görenler "Zaman ne kadar da hızlı geçiyor" demekten kendini alamadı.

İşte ünlü oyuncunun kızlarının son hali;

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu
Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKoray GENÇ:

Bize ne magazin sayfasımı bura?

Yorum Beğen30
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMehmet hakan Çelik:

Büyüdüler derken ne demek istiyorsun yani...istemeyemi gidelim ? :)

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme5
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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

yanlis yere cekilebilecek bir haber basligi... direk sey deseydiniz "ikizler takkelik olacak kadar buyudu"...

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıMurat Bahar:

Yani ?

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
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