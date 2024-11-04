Tuba Büyüküstün'ün ikizleri kocaman oldu
Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, 2011 yılında meslektaşı Onur Saylak ile Paris'te evlenmiş ve 2012 yılında ikiz çocukları Toprak ve Maya'ya anne olmuştu. Çiftin evliliği 2017 yılında sona ermişti. Büyüküstün, çocuklarını medyadan uzak tutmayı tercih ediyor ve ikizler Paris'te yaşıyorlar.
Tuba Büyüksütün, Temmuz 2011'de Fransa'nın başkenti Paris'te meslektaşı Onur Saylak'la hayatını birleştirmiş, Ocak 2012'de ikiz çocukları Toprak ve Maya'nın doğumuyla anne olma mutluluğu yaşamıştı.
KIZLARI KOCAMAN OLDU
Ünlü oyuncu, Paris'te büyüttüğü ve uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızlarının fotoğrafını sosyal medyada takipçilerinin beğenisine sundu. Büyüküstün'ün kızlarının fotoğraflarını görenler "Zaman ne kadar da hızlı geçiyor" demekten kendini alamadı.
İşte ünlü oyuncunun kızlarının son hali;