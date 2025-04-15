TRT'nin Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'a bir kötü haber daha

TRT1'de ekrana gelen Teşkilat dizisinin başrol oyuncusu Aybüke Pusat'ın CHP'nin başlattığı boykot çağrısına destek vermesinin ardından rol aldığı Teşkilat dizisinin kadrosundan çıkartılarak işine son verilmişti. Bu gelişmenin yankıları sürerken, Pusat'ın kariyerinde yeni bir dönemeç daha yaşandı. Bugün ise yeni bir gelişme daha yaşandı.

OYUN İPTAL EDİLDİ

Aybüke Pusat'ın uzun bir süredir yer aldığı Chaplin oyununa da iptal geldi. Maximum Uniq'te sergilenecek oyunun biletleri tükenmek üzereyken, bilet alan tüm vatandaşlara oyunun organizasyon şirketi MSP Yapım'ın talebi üzerine iptal edildiğini bildiren bir mesaj iletildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi: Değerli İzleyicilerimiz;

19 Nisan tarihinde Maximum Uniq Hall 'de gerçekleşecek olan Chaplin adlı etkinlik organizatörden gelen talep doğrultusunda iptal edilmiştir. Etkinlik için satın almış olduğunuz bilet(ler)iniz iptal edilmiş olup, geri ödeme işlemi 7-10 gün içerisinde gerçekleşecektir.

Gişeden bilet alan izleyicilerimiz etkinlik gününe kadar gişeden işlemyapabilirler.

Bilginize.