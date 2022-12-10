Trafikte alkollü yakalanan Hande Doğandemir'in ehliyetine iki yıl süreyle el konuldu

Daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, Ulus'ta trafik çevirmesine takıldı. Alkollü olduğu belirlenen Doğandemir'in ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu.

Daha önce de alkollü araç kullanırken trafik polislerine yakalanan ünlü oyuncu Hande Doğandemir, bir kez daha trafiğe alkollü şekilde çıktı. İstanbul Ulus'ta 28 Kasım'da trafik çevirmesine takılan Doğandemir'in alkollü olduğu belirlendi.

2 YIL BOYUNCA ARAÇ KULLANAMAYACAK

Doğandemir'in ehliyetine bir kez daha el konulurken, oyuncunun 2 yıl boyunca araç kullanamayacağı belirtildi. tv100'ün haberine göre, daha önce de alkollü araç kullanırken yakalanan oyuncunun yasaya göre aynı suçu 5 yıl işlememesi gerekiyordu.