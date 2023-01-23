Tedirgin eden görüntü! Ünlü model Emily Ratajkowski çıplak şekilde ipe asılarak poz verdi

İngiliz asıllı Amerikalı model Emily Ratajkowski yarı çıplak bir şekilde ipe asılarak poz verdi. Bu anları Instagram hesabından paylaşan ünlü modele yorum yağdı.

Kısa süre önce yönetmen eşi Sebastian Bear-McClard'dan ihanet nedeniyle boşana dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski şu sıralara çekimden çekime koşuyor. Güzel model son çekimlerde tehlikeli girişimde bulundu.

"KENDİ GÖSTERİMİ KENDİM YAPTIM"

Çekim için soyunan Emily, sahne arkası görüntülerini Instagram'dan paylaştı. Ünlü model, görüntüleri "Kendi gösterimi kendim yaptım" başlığı ile yayınladı.

HALATLARA ASILIP POZ VERDİ

Çekimler için bazı halatlar modelin vücuduna sarılırken diğer halat da tavana asıldı. Ratajkowski'nin görevlilerin yardımı ile halatla yere doğru indiği sırada fotoğrafı çekildi.

KISA SÜRE İÇİNDE BEĞENİ YAĞDI

Milyonlarca takipçisi bulunan Ratajkowski'nin paylaşımı kısa süre içinde binlerce beğeni ve yorum aldı.