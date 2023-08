Taylor Swift, Eras Turu ekibine 55 milyon dolarlık bonus vererek büyük bir jest yaptı

Taylor Swift, ABD'deki son Eras Turu gösterileri öncesinde dansçılara, yemekçilere, kamyon şoförlerine ve diğer ekibin üyelerine büyük miktarlarda bonuslar verdi.

TMZ'ye göre, kamyon şoförlerine özel olarak her birine 100.000 dolar ekstra "tur sonu" bonusu verdi ve bu toplamda 5 milyon dolarlık bir hediye oluşturdu.

Ancak bu sadece Swift'in toplamda ekibine verdiği bonusların yüzde dokuzunu oluşturuyor. People'ın bildirdiğine göre, tüm ekibine toplamda 55 milyon dolarlık bir ödeme yaptı.

Bu bonuslar hakkındaki haberler, Taylor'ın SoFi Stadyumu'nda ABD ayağını tamamlamadan sadece günler önce geldi. 70,240 kişilik arenadaki tüm altı gösteri de tamamen doluydu.

Pollstar'a göre, tur şu ana kadar tahmini 300 milyon dolar brüt gelir elde etti. Taylor, Mart ayında Glendale, Arizona'da konser serisine başlayarak 2018'deki Reputation Stadyum Turu'ndan bu yana ilk turuna çıktı.

44 şarkı içeren açılış gösterisi, şarkıcının kariyerinin tüm 10 döneminden şarkılar içeriyordu. Tur boyunca Swift, 2010 tarihli Speak Now albümünün yeniden kaydedilmiş versiyonunu da yayınladı ve Meksika, Brezilya, Japonya, Avustralya, Singapur, Polonya ve Avusturya'da daha fazla konser tarihi ekledi.

Turunda ayrıca seyirciler ve sahnede birçok ünlü konuk da yer aldı, özellikle 7 Temmuz gösterisinde eski sevgilisi Taylor Lautner ile tekrar bir araya gelerek "I Can See You" müzik videosunda başrol oynamıştı.

Onun için "Speak Now" albümünü yaparken hayatımda çok pozitif bir güçtü" dedi ve zamanın kalabalığına "O ve karısı benim en yakın arkadaşlarımdan bazıları oldular ve bu çok uygun çünkü hepimiz aynı adı paylaşıyoruz" diye ekledi.