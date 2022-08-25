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Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın

Magazin Haberleri

Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses, Muğla Bodrum'da trafik kazası geçirdi. Sıkıştığı araçtan bilinci açık ve sağlık durumu iyi şekilde kurtarılan sanatçının araç içindeyken sağlık ekiplerine "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği öğrenildi.

Sabah saatlerinde Bodrum Yalıkavak Mahallesi'nde içerisinde sanatçı İbrahim Tatlıses'in de bulunduğu minibüs, bir kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Tatlıses, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

TATLISES'TEN İLK SÖZLER

Kazada ağır hasar alan aracın içerisinde sıkışan 70 yaşındaki İbrahim Tatlıses ve kızını kurtarmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Araç içerisinde mahsur kalan İbrahim Tatlıses'in bilincinin açık ve konuşabildiği öğrenilirken, Tatlıses'in "Beni araçla birlikte vinçle buradan çıkarın, daha sonra düzgün bir alanda beni çıkarırsınız" dediği kaydedildi.

Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın

Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın

Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın

Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın

Hurdaya dönen araçta sıkışan İbrahim Tatlıses'in ilk sözleri: Aracı vinç yardımıyla çıkarın, düzgün alanda da beni çıkarın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

İbrahim Tatlıses Tragger Bodrum Magazin Haberler

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