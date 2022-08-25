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İbrahim Tatlıses'in kaza yaptığını duyan Demet Akalın soluğu hastanede aldı

Magazin Haberleri

Demet Akalın ve Okan Kurt, geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye kaldırılan sanatçı İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti.

Bodrum-Yalıkavak yolu üzerinde karşıdan gelen bir kamyonla kafa kafaya çarpışan aracında mahsur kalan İbrahim Tatlıses kaldırıldığı özel bir hastanede tedavi altına alındı. Hastanede tetkikleri yapılan ve röntgeni çekilen İbrahim Tatlıses'in genel sağlık durumunun iyi olduğu ancak bir ayağında iki kırık olduğu belirtildi.

HASTA YATAĞINDAN VİDEO PAYLAŞTI

Hastanede tedavi gören Tatlıses'in sedyede yatarken "Ağrı Dağın Eteğinde" şarkısını söylediği videosu ortaya çıktı. Oldukça keyifli olduğu görülen Tatlıses, Instagram hesabından yayınladığı videoda da "Arayan soran herkesten Allah razı olsun" diyerek bu akşam konser vereceğini duyurdu.

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

DEMET HASTANEYE KOŞTU

Öte yandan kaza haberini Demet Akalın ve hayat arkadaşı Okan Kurt İbrahim Tatlıses'i ziyaret için hastaneye geldi.

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Tatlıses'in ayağında 2 kırık olduğu öğrenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

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