Tatile çıkan Hadise küvette verdiği pozları paylaştı

Boşandıktan sonra zor günleri geride bırakan Hadise, kendine zaman ayırmak için yurt dışına çıktı. Sosyal medya hesabından tatilinden kareleri yayınlayan şarkıcı, bornozlu ve küvetteki pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Başarılı şarkıcı Hadise, 30 Nisan'da gözlerden uzak bir şekilde nikah masasına oturduğu iş insanı Mehmet Dinçerler ile 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Hadise, tatil yapmak için yurt dışına çıktı. Ünlü isim, tatilinden kareleri de yayınlamayı ihmal etmedi.

KÜVETTEKİ POZLARINI PAYLAŞTI

14,1 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık adından söz ettiren Hadise, tatil boyunca çektiği fotoğraf ve kısa görüntülerden oluşan bir video yayınladı. Şarkıcının yayınladığı videodaki bornozlu ve küvette verdiği pozlar dikkatlerden kaçmadı.

SEDA SAYAN'DAN YORUM GECİKMEDİ

Hadise'nin "Kendini sevmek" notuyla yayınladığı video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Seda Sayan'dan yorum gecikmedi. İyi bir sosyal medya kullanıcısı olan Sayan, Hadise'nin paylaşımına "Aşkım" yazarak nazar boncuğu ve kalp emojisi koydu.