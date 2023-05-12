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Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı

Magazin Haberleri

Yurt dışında tatil yapan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, tatil sezonunu açarak sosyal medya hesabından mavi mayosuyla verdiği pozları yayınladı. Oyuncunun kusursuz fiziği ise takipçilerinden tam not aldı.

Yer aldığı projelerdeki başarılı performansıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, paylaşımlarıyla da konuşulmaya devam ediyor. Şimdilerde İtalya'ya tatil yapan oyuncu, sezonu açtı.

PEŞ PEŞE POZLARINI PAYLAŞTI

Instagram'da 3,1 milyon takipçisi bulunan Nesrin Cavadzade, mavi mayosuyla art arda verdiği pozları yayınlayarak "Sezonu Fedon'dan önce açayım dedim" notunu yazdı. 40 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle takipçilerinden tam not alırken paylaşımına kısa sürede beğeni yağdı.

Sanatçı Fedon ise 3 Mayıs'ta denize atladığı bir videosunu yayınlayarak "Ve Fedon denize düştü" ifadelerini kullanmıştı.

İşte Nesrin Cavadzade'nin tatil pozları...

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı

Tatil sezonunu açan Nesrin Cavadzade, mayolu pozlarını paylaştı

Ecem Altan
Ecem Altan
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Nesrin Cavadzade Magazin Haberler

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Yorumlar (1)

Selami Akkaya:

bunun fizigimi cok tahafsınızya.. bu yaşayan bir ölü ggibi

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