Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi - Haberler

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Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Son zamanlarda özel hayatıyla sık sık gündeme gelen oyuncu Aslı Enver, Bodrum'da tatil sezonunu açtı. Plajda üstsüz şekilde sere serpe güneşlenirken objektiflere takılan güzel oyuncu, görüntülenmekten rahatsız olunca apar topar odasına gitti.

Geçtiğimiz yıllarda Murat Boz ile evlilik yolunda giden ilişkisini noktalayan Aslı Enver, Önder Öztarhan ile aşk yaşamaya başladı. Sevgilisinin ailesiyle tanışan Enver'in mutluluğu kısa sürdü ve ikili yollarını ayırdı. Sevgilisiyle birbirine yeterince zaman ayıramadığı gerekçesiyle ayrılan Enver, soluğu Bodrum'da aldı.

ÜSTSÜZ GÜNEŞLENDİ

Habertürk'te yer alan habere göre, Yalıkavak'taki bir plajda görüntülenen güzel oyuncu, uzun süre güneşin tadını çıkardı. Şezlongda sere serpe güneşlenen Enver, bir ara yüzüstü yatıp üstsüz güneşlendi. 38 yaşındaki Enver, vücuduna güneş kremi sürmek için yanındaki arkadaşından yardım aldı.

Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

GÖRÜNTÜLENDİĞİNİ GÖRÜNCE RAHATSIZ OLDU

Güneşin keyfini çıkaran Enver, görüntülendiğini fark edince rahatsız oldu. Bir ara telefonuyla ilgilenen oyuncu, görüntülenmeye devam edince iskeleden ayrılarak odasına gitti.

Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Tatil sezonunu açan Aslı Enver, üstsüz güneşlenirken görüntülendi

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Aslı Enver Bodrum Magazin Haberler

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