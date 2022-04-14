Tatil sezonunu açan 49'luk Defne Samyeli, mayolu pozlarını paylaştı
Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Tatil sezonunu Barbados'ta açan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yılan desenli mayosuyla verdiği pozları paylaştı. 49 yaşındaki Samyeli, düzgün fiziğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekti.
Spikerlik kariyerinin yanı sıra oyunculuk ve şarkıcılık yapan Defne Samyeli, tatil sezonunu açtı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Samyeli, son olarak mayolu pozlarını paylaştı.
MAYOSUYLA POZLAR VERDİ
Instagram'da 865 bin takipçisi bulunan ve her anını paylaşan Defne Samyeli, yılan desenli mayosuyla verdiği yayınladı. Barbados'ta tatil yapan Samyeli, paylaşımına sadece güneş emojisi koydu. Yıllardır beslenmesine ve sporuna özen gösteren 2 çocuk annesi 49 yaşındaki Samyeli, düzgün fiziğiyle yine adından söz ettirdi.