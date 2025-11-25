Haberler

Taşacak Bu Deniz'in yıldızlarına O Ses Türkiye'den teklif

Taşacak Bu Deniz'in yıldızlarına O Ses Türkiye'den teklif
TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşacak Bu Deniz'in başrol oyuncuları Ava Yaman ve Burak Yörük, Acun Ilıcalı tarafından O Ses Türkiye'ye davet edildi. Yılbaşı özel çekimi için hazırlıkların başladığı programda, yetenekli ikilinin sahne alıp almayacağı ise dizinin çekim programına bağlı. Sosyal medya fanları, özel bölümün çekiminin 18 Aralık'ta gerçekleşeceğini öğrenince heyecanla beklemeye başladı.

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşak Bu Deniz'in Eleni ve Oruç'u, O Ses'ten teklif aldı! Acun Ilıcalı son dönemin en popüler ikilisi Ava Yaman ve Burak Yörük'ü programadavet etti.

"O Ses Türkiye Yılbaşı" özel çekimi için hazırlıklar başladı, gözler şimdiden sahnede olacak isimlere çevrilirken TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak bu Deniz'in iki yıldızıEleni ve Oruç'a teklif gitti.

SESLERİYLE DE İDDİALILAR

Acun Ilıcalı Eleni'yi oynayan Ava Yaman veOruç'u canlandıranBurak Yörük'ü yılbaşı gecesi için mikrofon başına davet etti.

Sadece oyunculuklarıyla değil, sesleriyle de iddialı olan ikilinin yarışmada boy gösterip göstermeyeceği ise dizinin çekim programına bağlı.

ÇEKİMLER 18 ARALIK'TA

Merakla beklenen özel bölümün çekimi 18 Aralık'ta gerçekleşecek ve şimdiden sosyal medya fanları heyecanla beklemeye başladı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Magazin
