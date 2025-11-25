Taşacak Bu Deniz'in yıldızlarına O Ses Türkiye'den teklif

TRT'nin reyting rekorları kıran dizisi Taşak Bu Deniz'in Eleni ve Oruç'u, O Ses'ten teklif aldı! Acun Ilıcalı son dönemin en popüler ikilisi Ava Yaman ve Burak Yörük'ü programadavet etti.

"O Ses Türkiye Yılbaşı" özel çekimi için hazırlıklar başladı, gözler şimdiden sahnede olacak isimlere çevrilirken TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Taşacak bu Deniz'in iki yıldızıEleni ve Oruç'a teklif gitti.

SESLERİYLE DE İDDİALILAR

Acun Ilıcalı Eleni'yi oynayan Ava Yaman veOruç'u canlandıranBurak Yörük'ü yılbaşı gecesi için mikrofon başına davet etti.

Sadece oyunculuklarıyla değil, sesleriyle de iddialı olan ikilinin yarışmada boy gösterip göstermeyeceği ise dizinin çekim programına bağlı.

ÇEKİMLER 18 ARALIK'TA

Merakla beklenen özel bölümün çekimi 18 Aralık'ta gerçekleşecek ve şimdiden sosyal medya fanları heyecanla beklemeye başladı.