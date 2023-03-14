Tartışma yine alevlendi! Şahan Gökbakar, bir kez daha Kerem Kınık'a seslendi: Özür dile ve istifa et

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile sosyal medya üzerinden tartışan Şahan Gökbakar, bugün yeni bir paylaşım daha yaparak istifa çağrısında bulundu. Kınık'ın fotoğrafını yayınlayan Gökbakar, "İstifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. Özür dileyin ve istifa edin" dedi.

Kahramanmaraş merkezli iki depremin üçüncü gününde sanatçı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap'a çadır satışı yaptığı ortaya çıkan ve tepkilerin odağına yerleşen Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ile komedyen Şahan Gökbakar sosyal medyada birbirini hedef aldı. Kınık'ı sert ifadelerle eleştiren Şahan Gökbakar, bir kez daha istifa çağrısı yaptı.

"İSTİFA ETMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN"

Twitter hesabından Kerem Kınık'ın fotoğrafını yayınlayan Gökbakar, "Bugün hava güneşli, istifa etmek için çok güzel bir gün Kerem Bey. Afet anında çadır satan bir Kızılay yarattığını için özür dileyin istifa edin. Haydi Kerem Bey. Bir beyaz sayfa isteyin arkadaşlardan ve yazın. 'Sağlık sorunlarım sebebiyle veya milletvekili olmak için affımı...'" ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR VE KEREM KINIK ARASINDA NE OLDU?

Şahan Gökbakar, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Kınık'ın fotoğrafını paylaşarak "Sana kırmızı çok yakışıyor, yarışmayan adam. Huzur haklı pazarlar" dedi. Gökbakar'ın paylaşımını alıntılayan Kınık ise ünlü isme şu sözlerle seslendi: "Şahan bey, bionuzda insan-baba-komedyen yazıyor, anlıyorum sizi size şöhret lazım. Ben de insanım, babayım sizden farklı olarak dedeyim de ve üniversite hocasıyım. Velev ki hata yapmış bile olsa bir insanı nefret objesi haline getirmek, TV ekranlarına resmini saatlerce sabitleyip linç duygusunu topluma yaymak, insanları tanımadığı bir insanın üzerinde tepinmeleri için kışkırtmak ne insanlığa ne babalığa sığar, ayrıca komik de değil. Defalarca açıkladık, Kızılay kendisine gelen bağışları ve afet depolarında her ne varsa her şeyi depremzedeler için seferber etti, satmadı.

Ahbap derneği Kızılay'ın afet ve insani yardım sektörünün ihtiyaçlarına makul şartlarda kaliteli tedarik sağlansın diye kurulmuş şirketlerinden alım yaptı, Kızılay da o para ile tekrar çadır dikiyor ve önümüzdeki günlerde onları da vatandaşlarımıza gönderecek zaten. Kızılay bu işi yeni de yapmıyor, Atatürk'ün emri ile İsmet Paşanın onayı ile yapılan çadır satışları var. Ekranlara çıkıp maalesef attığı imzaları unutan eski Kızılay Genel Başkanlarının ve Yönetim Kurulu üyelerinin aldığı kararlarla yaptığı satışlar da var ki bunlar da yasal. Ha seleflerimizin yasal olmayan işleri de var, mesela kurup kurumu zarara uğrattıkları şirketler, ihmaller, suistimaller vs, zaten o konularda mahkemelerde yargılanıyorlar. Gözlerinin içine bakarak savunma hakkı vermediğiniz hiç bir insanı linç etmeyin, kul hakkıdır."

ŞAHAN GÖKBAKAR: BENDE ŞÖHRET ÇOK DA SİZDE UTANMA DUYGUSU YOK

Kınık'ın kendisine yönelik sözlerine yanıt veren Gökbakar, "Kerem Bey bırakın edebiyatı. Siz TRT'de çalışan oğlunuzu Kızılay genç başkan yardımcısı yapıp 60 bin liraya yakın maaş bağlayan bir babasınız. Millet dışardayken şirketlerinizdeki çadırları da onlara yollasaydınız satmak yerine. Bende şöhret çok da sizde utanma duygusu yok maalesef…" ifadelerini kullandı.