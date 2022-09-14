Tarkan, İzmir konserinden elde ettiği geliri TEGV, Mor Çatı ve Darüşşafaka'ya bağışladı

Megastar Tarkan, 9 Eylül 2022'de İzmir'in kurtuluşunun 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinlikler kapsamında sahneye çıktı. Ünlü şarkıcı 2 milyondan fazla insanın katıldığı konserle dünya tarihine geçti. Tarkan, konserden elde ettiği geliri de bağışladı.

DARÜŞŞAFAKA: TARKAN, GELİRİ BAĞIŞTA BULUNDU

Gazeteci İsmail Küçükkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Tarkan'ın konser geliriyle Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı ve Darüşşafaka'ya bağışta bulunacağını duyurdu. Darüşşafaka Eğitim Kurumları da sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Türkiye'nin Megastarı Tarkan; 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı vesilesiyle verdiği konserin ardından, 159 yıldır nitelikli eğitimle yaşamları değiştiren Darüşşafaka'ya bağışta bulundu" ifadelerine yer verdi.

TUNÇ SOYER: TARKAN'IN CEBİNE 1 KURUŞ GİRMEYECEK

Önceki gün İsmail Küçükkaya'nın Halk TV'deki programına konuk olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarkan'ın konserden ücret alıp almadığıyla ilgili "Tarkan'ın cebine 1 kuruş girmeyecek. O kadar yüce gönüllü ki. Alması gereken ücreti hayır işine aktaracak. Yurt mu yapsın, kreş mi yapsın diye konuşuyoruz" demişti.

2 MİLYON KİŞİYE KONSER VERDİ

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yıl dönümü kapsamında megastar Tarkan, 9 Eylül akşamı Gündoğdu Meydanı'ndaki konseri için sahneye çıktı. Tarkan'ı görmek isteyen vatandaşlar ise alanı saatler öncesinden doldurdu. Ses ve ışık gösterilerinin ardından sahneye çıkan Tarkan, alanı dolduran vatandaşlara teşekkür ederek peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Tarkan'ın Gündoğdu Meydanı'nda gerçekleşen konsere yaklaşık 2 milyon kişi katıldı. Bu sayıyla birlikte Megastar'ın İzmir konseri, dünya tarihindeki en kalabalık ücretsiz konserlerinde ilk beşe yerleşmiş oldu.

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