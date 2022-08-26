Tarkan'dan yakın arkadaşı Gülşen'in tutuklanmasına sert tepki: Adalet sistemi ikiyüzlü ve çarpık

Popçu Gülşen, geçtiğimiz aylarda İstanbul'daki bir mekanda sahne aldı. Gülşen, konserinin ilerleyen dakikalarında "İmam hatipte okumuş daha önce kendisi sapıklığı oradan geliyor" ifadelerini kullandı. Sözlerinin ardından hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, dün gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Gülşen'in tutuklanması sosyal medyada gündem olurken yakın arkadaşı Tarkan'dan da tepki gecikmedi.

"ADALET SİSTEMİNİN İKİ YÜZLÜLÜĞÜ VE ÇARPIKLIĞI"

Uzun yıllardır Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu ile çalışan Tarkan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda adalet vurgusu yaparak şunları yazdı: "Tanık olduğumuz hukuksuzlukların, adalet sistemimizin ikiyüzlülüğü ve çarpıklığı karşısında her gün biraz daha hayretler içerisinde kalıyoruz. Çocuklara cinsel istismarda bulunanları, kadın katillerini, tecavüzcüleri tutuksuz yargılayan hatta bazen hiç yargılamayıp serbest bırakanlar Gülşen'e gelince hızla harekete geçiyor. Yolsuzluk yapanları, hırsızları, kanunları çiğneyip doğayı katledenleri, hayvanları öldürenleri, dini kendi yobaz düşüncelerine alet edip toplumu kutuplaştıranları görmezden gelen hukuk sistemimiz Gülşen'i bir kalemde tutukluyor. Gülşen'e yapılan bu haksızlık son bulmalı ve Gülşen hemen serbest bırakılmalı."

GÜLŞEN İFADE VERDİ

Sözlerinden dolayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Gülşen, dün evinde gözaltına alındıktan sonra savcıya ifade verdi. Şarkıcı, ifadesinde "Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum" dedi. Gülşen ifadesinin devamında söz konusu konserin 30 Nisan 2022 tarihinde Ataşehir'de olduğunu söyleyerek, "Ben 25 yıllık sanatçıyım. Benim müzisyen çalışma arkadaşlarım var. Bu grupla birlikte konserlerde sahne alırım. Benim kadromda klavye müzisyeni olarak yer alan Miraç isimli arkadaşımın lakabı imamdır. Ayrıca arkadaşlara kendi aramızda aptal, salak, sapık olarak şakalaşırız. Talihsizlik olarak bu iki kelime bir araya gelmiştir. Arkadaşımız imam hatipte okumamıştır. Grupta tüm arkadaşlarımın lakabı mevcuttur" dedi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gülşen bu ifadesi sonrası adli kontrolün yeterli kalmayacağı iddiasıyla tutuklandı. Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği de, Gülşen'in "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Gülşen'in Bakırköy'deki Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürüldü.