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Tarkan'dan Mega Anlaşma

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Tarkan'dan Mega Anlaşma

Megastar Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Tarkan'ın alacağı ücret ise dudak uçuklattı.

Megastar Tarkan, yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahneye çıkacak.

Geçen yılbaşı Mısır'da hayranlarıyla buluşan sanatçı, bu sene yeni yılı Kıbrıs'ta karşılamak için masaya oturdu. Yılbaşı sahnesi için Megastar'ın 1 milyon Euro alacağı öğrenildi.

Daha önceki yıllarda da Kıbrıs'ta sahneye çıkan sanatçı, pandemi sonrası yeniden Yavru Vatan'da hayranlarıyla bulaşacak.

Tarkan'ı seyretmenin rakamı henüz açıklanmazken, Megastar'ın 18 milyon lirayla rekor kıracağı öngörülüyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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