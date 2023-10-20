Bir süredir pankreas kanseriyle savaşan Tanyeli, tedavisinin ilk aşamasını Türkiye'de tamamlamıştı. Tedavisinin devamı için önümüzdeki günlerde Küba'ya gidecek olan ünlü ismin yakın arkadaşları Zara, Hakan Altun ve Haluk Levent; dansçının İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin masraflarını kapatmıştı. Tanyeli, büyük jestin ardından Zara ile bir araya geldi.

Tanyeli... ZARA İLE BİR ARAYA GELDİ; 'ALLAH SENDEN RAZI OLSUN!'

TEDAVİYE KÜBA'DA DEVAM EDECEK

"Pankreas kanseri teşhisi konuldu ve tedavi süreci başladı. Her şeyin iyi olacağını umuyorum. Kanseri Allah'ın da yardımıyla yeneceğime inanıyorum" diyen Tanyeli'nin İstanbul'daki tedavisi, geçtiğimiz hafta tamamlanmıştı. Dansçının tedavisinin devamı için Küba'ya gitmesine karar verilmişti.

HASTANE MASRAFLARINI KAPATTILAR

Cumartesi gecesi Küba'ya uçacak olan 52 yaşındaki Tanyeli'ye, sanatçı dostlarından büyük bir jest geldiği ise geçtiğimiz gün ortaya çıkmıştı.

Yakın arkadaşları Zara, Hakan Altun ve Haluk Levent'in, ünlü ismin İstanbul'da tedavi gördüğü hastanenin masraflarını kapatmıştı.

"CANDIR, BİR BAŞKADIR RUHU"

Tanyeli, bu büyük jestin ardından arkadaşı Zara ile bir araya geldi. Birlikte çekilen karelerini 93.6 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaşan dansçı, şu ifadeleri kullandı:

Candır can, bir başkadır ruhu. Bugün ziyaretime geldi, yüzümü güldürdü. Yaptığın jestin anlamı çok büyük, Allah senden razı olsun.