Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü ismin büyük oğlu Taylan, annesinin ölümünün ardından Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Biricik annem, ilk kokum, aşkım, Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenazesi 18 Mart 2025 Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Ailesi" notunu düştü.

Tanyeli'nin oğlu Taylan, daha sonraki gönderine de annesinin siyah beyaz bir karesini yayınladı.