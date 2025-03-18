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Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım

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Pankreas kanserine yenik düşerek 54 yaşında hayatını kaybeden Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, annesinin acı kaybından sonra ilk paylaşımı yaptı. Taylan'ın yazdığı mesaj takipçilerini duygulandırdı.

Uzun süredir pankreas kanseriyle mücadele eden ve son günlerde durumu ağırlaşarak entübe edilen Tanyeli, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Ünlü ismin büyük oğlu Taylan, annesinin ölümünün ardından Instagram hesabından duygusal bir mesaj paylaştı.

DUYGULANDIRAN SÖZLER

Sosyal medyadan yaptığı paylaşıma "Biricik annem, ilk kokum, aşkım, Tanyeli Özruh Sünneli 2,5 yıl süren yaşam mücadelesini kaybetmiştir. Merhumeye Allah'tan rahmet ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Cenazesi 18 Mart 2025 Salı günü öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak namazın ardından Bodrum Aile Mezarlığı'na defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Ailesi" notunu düştü.

Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım

Tanyeli'nin oğlu Taylan, daha sonraki gönderine de annesinin siyah beyaz bir karesini yayınladı.

Tanyeli'nin Taylan'dan duygusal paylaşım

Tanyeli'nin oğlundan duygusal paylaşım
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com - Magazin
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