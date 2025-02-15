Yiğit Poyraz Survivor'da yaşananlara dayanamadı: Pınar ortalığı karıştırmayı seviyor

Geçtiğimiz sezon Survivor'da büyük bir kavga eden Seda ve Pınar arasındaki gerginlik bitmek bilmiyor. Survivor All Star 2025'in bir önceki bölümünde Pınar Saka ve Sema Aydemir arasında dokunulmazlık oyununda kavga çıkmış ve bu kavga konseyde de sürmüştü.

Kavga sonrası Sema'nın ikizi Seda Ocak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Gerçekten çok üzgünüm. Haklı ya da haksız görürsünüz buna takılmıyorum. Ama Sema'nın üzgünlüğü, kırgınlığı beni çok korkutuyor. Orası zaten çok zor bir yer. Tahammül edemedi ama Allah'tan kötü şeyler de yaşanmadı. Olayın benimle ilgili kısmına gelecek olursak; hala konseyde oğlu beni tehdit ediyor, ben ona altın takmıştım. Yıllar önce ben 17 yaşında İstanbul'a geldiğimde kayınvalidemden arkadaşlarım adresimi istiyorlar. Ben özellikle Pınar'a ayrı teşekkür ettim, çok kıymetliydi benim için. Arkadaşlarımla birlikte gelmişti ve samimiyetimiz hiç olmamıştı. Maşallah yazısı almışlardı. Onu geri verebilirim, lanet olsun. Böyle saçma bir şey görmedim. Oğlumun tehdit olayına da gelecek olursak; hakkımı asla helal etmeyeceğim biri.. Oğlumun profil fotoğrafını koymuşlar hemen de silmişler. Bu kadar cahiller. Çocuk diyor ki 'Hikaye geçmişine de baktım ben 21 yaşındayım bunun suç olduğunu biliyorum'. Her şey bitti benim oğluma iftira atmak kaldı" demişti.

"SEDA BURADA DEĞİL"

Öte yandan dün akşam ekrana gelen bölümde durum kritiği yapan Pınar'a Yiğit Poyraz'ın tepki göstermesi dikkat çekti. Seda hakkında konuşulmasını istemediğini, onun burada olmadığını ve Seda ile yakın olduklarını söyleyen Poyraz'a Pınar da "Burada değil haklısın" yanıtını verdi.

"PINAR İŞLERİ KARIŞTIRMAYI SEVİYOR"

Tek başına açıklamada bulunan Poyraz, "Pınar yerinde durmuyor, sürekli bir atışma halinde. Bütün bu işleri karıştıran insanların Pınar olduğunu düşünüyorum artık. İşin içerisinde girdiğim zaman bunun gerçekten öyle olduğunu gördüm. Seda ne alaka, Seda burada değil bile. Kadın geçen yıl buraya gelmiş seninle muhatap olmamış, gelmişsin benim yanımda Seda'ya sallıyorsun. Özellikle Seda burada değilken arkasından bunları konuşması Pınar'ın işleri karıştırmayı sevdiğini gösteriyor. Geçmişteki sorunları ısıtıp ısıtıp masanın üzerine koyuyorsan sende de sorun var demektir" diye konuştu.

Sosyal medyada Poyraz'ın bu tutumu destek topladı. Pek çok kullanıcı, Pınar'ın provakatör olduğuna dair yorumlarda bulundu.

SEDA'DAN DOSTLUK PAYLAŞIMI

Programı izleyen Seda Ocak ise Yiğit'in bu jestine karşılık verdi. Instagram'dan bir paylaşım yapan Ocak, yaptığı paylaşımda "Dostun olacaksa Poyraz gibi olacak" ifadelerine yer verdi.