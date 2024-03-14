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Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu

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Bir süredir Survivor'da mücadele eden ve aldığı cezalarla sık sık adından söz ettiren Yunus Emre, dün akşam oynanan iletişim ödülünde baba olacağını öğrendi. Yunus Emre "Baba oluyorum" diyerek bağırırken takım arkadaşları da o anlara eşlik etti.

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde iki takım da iletişim ödülünü kazanabilmek için mücadele etti. Oyunu kazanan Kırmızı takım yarışmacılarından Yunus Emre, aldığı müjdeli haberle havalara uçtu.

İletişim ödülünü kadınlarda 8-2, erkeklerde 8-6'lık skorla kazanan Kırmızı takım oldu. Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda hamile olduğunu söyleyen Yunus Emre'nin eşi Beria, dün akşamki iletişim oyununu kazanarak canlı yayın açan yarışmacıya müjdeli haberi verdi. Yayın esnasında baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçarken takım arkadaşlarının mutlulukları da yüzlerine yansıdı. Babalık heyecanı yaşayan Yunus Emre "Baba mı oluyorum şaka mı? Dünyalar güzel karım, Allah'ım çok şükür" dedi.

Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu

HAMİLE OLDUĞUNUN MÜJDESİNİ VERDİ

Eşinin sık sık ceza alarak ödüllerden yararlanamamasına çok üzülen Beria Özden, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda hamile olduğunu duyurarak "Konuşamadan beklemek, iletişimsiz, sesini duymadan geçirdiğim 82. gün. Her geçen gün bir yandan güçleniyorum bir yandan sabırla bekliyorum. Güzel haberlerini almak tek dileğim. Biz zorlukları başarmak için birleştik. Güzel bir haber bile verememek çok üzücü. Bir iletişim olsa onu kendine getirebilirdim vereceğim haberle ama çaresizlik beni de onu da geriyor. Bu zorluğu bizim için çekiyor, ailesi için çabalıyor. Dünyaların en güzel şeylerini hak ediyor pırlanta kalbi. Sözümden dönmeden bekliyorum babamız" ifadelerini kullandı.

Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu

Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu

Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu

Survivor'da baba olacağını öğrenen Yunus Emre sevinçten havalara uçtu

Ecem Altan
Ecem Altan
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