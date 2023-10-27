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Survivor All Star'ın yeni yarışmacısı Furkan Kızılay oldu

2024 yılında All Star formatıyla ekrana gelecek olan Survivor'ın yeni yarışmacısı Furkan Kızılay oldu. Yeni yarışmacıyı duyurarak tebrik eden Acun Ilıcalı, "Sakatlıkla yarım kalan hikayesini tamamlamak için geliyor. Hızıyla hepimizi şaşırtan Furkan, SMS'siz yarışmanın sürprizi olabilir" dedi.