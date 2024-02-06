Survivor All Star'da tansiyon yükseldi! Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasında kavga çıktı

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Yunus Emre ile Mustafa Kemal arasında konseyde tansiyon yükseldi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle yayına ara veren Acun Ilıcalı, yarışmacılara ödül oyunundan men cezası verdi.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Dün akşam oynanan ödül oyununun sonunda aynı takımda yer alan Merve ve Mustafa Kemal arasında tansiyon yükseldi. Yaşanan gerginliği anlatırken gözyaşlarına boğulan Merve, "Oyunu kaybettik zaten kötü hissediyorum, geldim dedim ki bu yüzden dedim şurada yazacağımız 4 kişiden birisi düelloda elenir giderse ben çok üzülürüm dedim. Bunları isimleri söyledim. Sonra geldi beni oyun alanından çıkarken kenara çekti. 'Neye göre yazıyorsun isim yazarken' dedi. Nasıl yani dedim? 'Performansa göre mi yazıyorsun beni yazar mısın?' dedi. Mustafa ne diyorsun dedim. Ben böyle konuları konuşmayı sevmem zaten dedim. Sana hesap mı vereceğim dedim. 'Özgür'ü yazmadın mı sen dedi performansı iyiyken' dedi. 'Dışardan ne kadar kötü gözüktüğünü biliyor musun, farkında mısın?' dedi. Özgür abi ne alaka, ben insanım ya ben insanım. O gün orada Özgür abiyi yazarken ne kadar zorlandığımı ben biliyorum ben" dedi.

ACUN ILICALI, MUSTAFA KEMAL'E MÜDAHALE ETTİ

İkili konseyde yüzleşirken Acun Ilıcalı, Mustafa Kemal'in sürekli Merve'nin sözlerini kesmesinden rahatsız oldu. Mustafa Kemal, "Neden susmuyorsun sen diye" soran Ilıcalı'ya "Çünkü yalanlara gelemiyorum ben. Ben dürüst bir insanım ve böyle konuşmalara dayanamıyorum" dedi. Acun Ilıcalı da "Gelmek zorundasın çünkü konuşma var ve daha bitmedi" diyerek yarışmacıyı tersledi.

MUSTAFA KEMAL VE YUNUS EMRE KAVGA ETTİ

Mustafa'nın sürekli Merve'nin sözlerini kesmesine dayanamayan Yunus Emre "Bu nasıl bir model ya" diyerek tepki gösterince tansiyon bir anda yükseldi. Mustafa "Ben başkasına benzemem bana böyle konuşamazsın" deyince ikili birbirinin üzerine geldi. Gerilimin iyice tırmandığı anlarda diğer yarışmacılar araya girerek ikiliyi sakinleştirmeye çalıştı. İki ismin "Burada olmaz dışarı gel sen" demesinin ardından kavga görüntüleri ekrandan alındı.

2 İSME CEZA VERİLDİ

Yayına ara vermek zorunda kalan Acun Ilıcalı, "Şu anda konseyi yapma şansımız yok, Konsey'e ara veriyorum. Sakinleşelim durumu değerlendireceğiz" diyerek Yunus Emre'ye ekstra 2 ödül oyun cezası Mustafa Kemal'e de 3 ödül oyun cezası verdi.