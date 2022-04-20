Survivor All Star'a veda eden yarışmacı belli oldu
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Survivor All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Dört dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımından Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur elemeye kaldı. Yapılan SMS oylaması sonucu yarışmaya veda eden Yağmur, "Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen yarışma programı Survivor All Star, dün akşam yeni bölümüyle ekrana geldi. Yarışmanın dün akşam yayınlanan bölümünde elemeye kalan yarışmacılar arasında bir kişi All Star hayallerine veda etti.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımındaki oylamada, 6 arkadaşının adını yazdığı Evrim haftanın ilk eleme adayı oldu. Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında ikinci eleme adayı Ayşe oldu. Üçüncü ve dördüncü dokunulmazlık oyunlarını da kaybeden gönüllüler takımında Nisa ve Yağmur da eleme adayı seçildi. Eleme kalan yarışmacılar kural gereği teker teker yokluk adasında 24 saat zaman geçirdi.
Acun Ilıcalı, oylama sonuçlarına göre Evrim, Nisa, Ayşe ve Yağmur arasında en az oyu alan yarışmacıyı açıkladı. Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, Survivor'dan bu hafta elenen yarışmacı Yağmur olduğunu söyledi.
Elendiğini öğrenen Yağmur ise gözyaşlarına hakim olamadı. Veda konuşmasında duygusal anlar yaşayan Yağmur, "Bu anı yaşayacağımı hissetmiştim. Ağlamamak için söz vermiştim. Çok üzgünüm ama karakterimden ödün vermedim. Buraya çok alışmıştım. Gözyaşlarımı tutamıyorum maalesef. Sabah burada uyandığımda arkadaşlarımı görmeye çok alışmıştım. Burada bir ailemi geride bırakıyorum" ifadelerini kullandı.
Yakın arkadaşı Yağmur'u elendiğini öğrenen Sude de gözyaşlarına hakim olamadı.