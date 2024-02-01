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Survivor 2024 All Star... RİO KARNAVALI'NA KİMLER GİDİYOR?

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Survivor 2024 All Star'da dans yarışmasına özel bölüm büyük ilgi topladı. Birbirinden renkli gösterilerle izleyicilerin karşısına çıkan yarışmacılar yetenekleriyle 'yok artık' dedirtti. Keyifli yarışmadan 7 isim Rio ödülüne gitmeye hak kazandı.

Survivor 2024 All Star'da geceye dans yarışması damga vurdu. Birçok yarışmacı danslarıyla herkesi kendine hayran bıraktı. Bazıları gülümsetti, bazıları yetenekleriyle 'yok artık' dedirtti.

6 yarışmacı ödülü kazandı. Her biri yanlarında götürmek istedikleri isimleri de açıkladı. Acun Ilıcalı aynı yüzdeyi almasına rağmen diğer arkadaşlarına daha çok kişi oy kullandığı için ödülü kaybeden bir kişinin daha haksızlık olmaması için kendi kontenjanından ödüle gideceğini açıkladı.

İlk tur puanları şu şekilde:

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Turabi: 28,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Berna: 28

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Poyraz: 27

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Ogeday: 26

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Gizem: 26

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Yağmur: 25,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Merve: 24

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Pınar: 23,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Aleyna: 23,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Özgür: 23,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Begüm: 23

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Nefise: 22,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Kardeniz: 22

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Hakan: 22

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Damla: 21

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Aysu: 21

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Sercan: 21

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Nagihan: 20,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Furkan: 20,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Seda: 20

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Ersin: 20

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Yaman: 19

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Yunus Emre: 18,5

Survivor All Starda dans yarışmasının şampiyonu belli oldu Yarışmacılar yetenekleriyle yok artık dedirtti

Yasin: 18,5

ŞAMPİYON DAMLA CAN

İzleyicilerin kazananı belirlediği ikinci tur da nefes kesti. Dans şampiyonası birincisi Damla Can, ikincisi Yağmur, üçüncüsü Özgür, dördüncüsü Turabi, beşincisi Furkan, altıncı ise Ogeday oldu.

Acun Ilıcalı, ödülü kazanan yarışmacıların dans yarışmasında yarışıp ikinci tura kalanlardan birini seçebileceğini açıkladı. Yarışmacılarından kendileri ile beraber götürecekleri yarışmacılar şu şekilde:

1- Damla Can : Hakan Hatipoğlu

2- Yağmur Banda : Gizem Memiç

3- Özgür : Sercan Yıldırım

4- Turabi : Merve Aydın

5- Furkan : Yiğit Poyraz

6 - Ogeday : Nefise Karatay

Aynı puanda olduğu için Acun Ilıcalı kendi kontenjanından Berna'nın da Rio ödülünde yer alacağını açıkladı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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