Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı şarkıcı Berdan Mardini oldu
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Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Televizyon ekranlarından vazgeçilmez yarışması Survivor 2023 için hazırlıklar başladı. Merakla beklenen yarışmanın ilk yarışmacısı ise uzun zamandır yaptığı sporlarla sık sık adından söz ettiren Berdan Mardini oldu.
"HEPİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"
Instagram hesabından Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı duyuran Acun Ilıcalı, "Survivor 2023 sezonu ilk yarışmacımız Berdan Mardini oldu. Kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Ilıcalı'nın paylaşımını kendi hesabından yayınlayan Berdan Mardini ise "Hepimiz için hayırlı olsun. Bakalım beni neler bekliyor" dedi.
DÜZENLİ SPOR YAPIYOR
44 yaşındaki Berdan Mardini, uzun zamandır düzenli spor yaparak sağlıklı besleniyordu. Instagram hesabını aktif olarak kullanan şarkıcı, o anları da sık sık takipçilerinin beğenisine sunuyordu. Ünlü şarkıcının Survivor'a gideceğini öğrenen sosyal medya kullanıcıları, "Bu kadar sık spor yapmanın nedeni belli oldu" yorumu yaptı.