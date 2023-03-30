Survivor 2023... DİZİ DÖNDÜ, YERİNE TAKTI!

Ödül oyunda mücadele eden Kardelen talihsiz bir kaza geçirdi.

AĞACA TIRMANDIĞI ESNADA SAKATLANDI

Dün akşamki bölümde yarışmacılar ödül oyununda havuzun üzerine kurulan ağaçlara tırmanarak bayrakları toplamaya çalıştı. Kardelen ise ağaca tırmandığı esnada sakatlandı.

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Dizinin döndüğünü söyleyen Kardelen, acı içinde kıvranarak havuza düştü. Ekibin müdahalesiyle havuzdan çıkarılan yarışmacı, oyun alanındaki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

"PATELLASI TERS DÖNDÜ"

Murat Ceylan, Kardelen'in sağlık durumuyla ilgili şunları söyledi:

Arkadaşlar maalesef üzücü istemediğimiz bir durumla karşı karşıyayız. İstemediğimiz talihsiz bir durum başına geldi Kardelen'in. Tam yarışırken dış kısımda Kardelen'in patellası ( dizkapağı) döndü çıktı.

Kendisi bunu yerine taktı çok zor bir şeyi başardı. Ama doktorumuz hemen müdahale etti. Şuan ambulansla hastaneye gitti.

Görüntülemeye alınacak Kardelen'in sonucu bizimle paylaşılacak doktorumuz tarafından. Gelecek güzel haberi merak ediyoruz.

VİLLADA KONAKLAMA ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Ünlüler ve gönüllülerin şampiyonluk için verdiği mücadelede adım adım büyük final yaklaşırken; iki takım arasında artan rekabet parkura da yansıdı.

Ada şartları için büyük önem taşıyan ödül dün gece villada konaklama ve yemek olarak açıklandı. Ayrıca kazananın kahve içme şansı da yakalayacağı ödülde kadınlar ve erkekler ayrı ayrı yarıştı.

Kadınlar mücadelesinde kazanan gönüllüler oldu.

İlk turu kazanarak avantaj yakalayan gönüllüler ikinci turda geriye düştü. Erkekler karşılaşmasında ise ünlüler takımı galip geldi.

Eşitlik sağlanmasından dolayı oyun en iyiler mücadelesine kaldı. En iyiler yarışında ise kazanan gönüllüler takımı oldu.