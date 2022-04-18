Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Haberler.com - Zehra Yaşık - Magazin
 - Güncelleme:

Mehmet Dinçerler ile evlilik hazırlığında olan Hadise, müstakbel görümcesinin doğum gününü birlikte oldukları bir kareyi paylaşarak kutladı.

Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden ve evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

DÜĞÜNÜNDE DOYASIYA EĞLENMİŞTİ

36 yaşındaki popçu, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba'nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti.

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Sevilen şarkıcı görümcesiyle ilk olan bu karesine "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) diyerek kalp emojisiyle doğum gününü kutladı.

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Foto galeri editörü Haberler.com - Magazin

Mehmet Dinçerler, Doğum Günü, Hadise, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title