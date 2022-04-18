Sürpriz paylaşım! Hadise müstakbel görümcesinin doğum gününü kutladı

Mehmet Dinçerler ile aşkları dolu dizgin devam eden ve evlilik yolunda ilk adımı atan Hadise, Instagram hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı.

DÜĞÜNÜNDE DOYASIYA EĞLENMİŞTİ

36 yaşındaki popçu, geçtiğimiz aylarda Mehmet Dinçerler ile kardeşi Tuğba'nın düğününe katılmıştı. Aile pozu veren Hadise, müstakbel kayınvalidesi ve görümceleriyle bol bol eğlenmişti.

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLADI

Hadise nişanlısı Mehmet Dinçerler'in kız kardeşinin doğum gününü yaptığı paylaşımla kutladı. Sevilen şarkıcı görümcesiyle ilk olan bu karesine "Happy birtday to the sweetest soul" (En tatlı ruha mutlu yıllar) diyerek kalp emojisiyle doğum gününü kutladı.