Süper mini elbisesiyle arabaya binmeye çalışan Kendall Jenner, frikik verdi
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Son dönemlerin en çok aranan modellerinin başında gelen Kendall Jenner, süper mini elbisesiyle arabaya binerken frikik verdi. Güzel model, eliyle eteğini kapatsa da başarılı olamayan modelin iç çamaşırı gözüktü.
Keeping Up with The Kardashians realite şovuyla dünya çapında tanınan ünlü model Kendall Jenner, kıyafetinin azizliğine uğradı. Güzelliği ve kusursuz fiziğiyle görenler hayran bırakan Jenner, süper mini elbisesiyle arabaya binerken frikik verdi.
İÇ ÇAMAŞIRI GÖZÜKTÜ
Geçtiğimiz günlerde kırmızı bikinisiyle sere serpe yatarak pozlar veren Jenner, bir davete katılırken tek omuzlu beyaz süper mini bir elbise tercih etti. Vücudunu saran elbisesiyle arabaya binmeye çalışan model, frikik vermemek için eliyle eteğini kapatmaya çalışsa da başarılı olmadı ve iç çamaşırı gözüktü. Jenner'in o anları ise basın mensupları tarafından kayda alındı.