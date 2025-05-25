Stanley Kubrick'in Evi Satışa Çıkarıldı

Stanley Kubrick'in Evi Satışa Çıkarıldı
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Kült yönetmen Stanley Kubrick'in 14 yıl boyunca yaşadığı ve bazı önemli film projelerini yönettiği İngiltere'deki evi, 9 milyon 410 bin dolara satışa sunuldu.

YÖNETMEN Stanley Kubrick'in 14 yıl boyunca yaşadığı evin satışa çıkarıldığı bildirildi.

'The Shining' ile 'A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey' gibi kült filmlerin yönetmeni Stanley Kubrick'in 14 yıl boyunca yaşadığı ve bazı yapımlarını yönettiği İngiltere'deki evi satışa çıkarıldı.

İngiltere'nin Hertfordshire bölgesindeki Barnet Lane, Elstree'de yer alan ve 'Abbots Mead' ismiyle bilinen mülk, Stanley Kubrick'in bir dönem yaşam alanıydı. Yönetmenin 'The Shining', 'Barry Lyndon' ile 'A Clockwork Orange ve 2001: A Space Odyssey' gibi filmlerin prodüksiyon süreçlerini bu evde yürüttüğü biliniyor. Evin dış cephesinde Kubrick'e adanmış mavi bir plaket bulunuyor. Toplamda dokuz yatak odasına sahip ev, 9 milyon 410 bin dolara (yaklaşık 365 milyon 928 bin lira) satışa çıkarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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