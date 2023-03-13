Sosyetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti

23 yıldır evli olan sosyetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen, tek celsede boşandı. Şen, evliliklerini yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle bitirdiklerini söyledi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine üzücü haberi verdi.

BOŞANMA HABERİNİ KENDİSİ VERDİ

İş insanı Metin Şen ile evli olan 45 yaşındaki ünlü isim, eşiyle boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen, boşanma sebebinin yaşanan fikir ayrılığı olduğunu dile getirdi.

"FİKİR AYRILIĞI YAŞADIK"

Uzun bir açıklama yapan Şen şunları yazdı; "Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi, 13 Mart Pazartesi medeni bir şekilde noktaladık.

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımız ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz."