Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sosyetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti

Magazin Haberleri

23 yıldır evli olan sosyetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen, tek celsede boşandı. Şen, evliliklerini yaşadıkları fikir ayrılıkları sebebiyle bitirdiklerini söyledi.

Eski Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlarından Ali Şen'in oğlu Metin Şen ile evli olan Aslı Şen, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerine üzücü haberi verdi.

BOŞANMA HABERİNİ KENDİSİ VERDİ

İş insanı Metin Şen ile evli olan 45 yaşındaki ünlü isim, eşiyle boşandıklarını açıkladı. Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Şen, boşanma sebebinin yaşanan fikir ayrılığı olduğunu dile getirdi.

Sosyeetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti

"FİKİR AYRILIĞI YAŞADIK"

Uzun bir açıklama yapan Şen şunları yazdı; "Bir süredir evliliğimizle alakalı yaşadığımız fikir ayrılıkları sebebiyle karşılıklı konuşup anlaşarak, 23 yıllık evliliğimizi, 13 Mart Pazartesi medeni bir şekilde noktaladık.

Acısıyla tatlısıyla geçirdiğimiz değerli olan bunca yılın ardından dostça yollarımız ayırdığımızı sizlerle de paylaşmak istedik. Her şeyden önce iki evladımız için arkadaşlığımız devam edecektir. Bundan sonraki süreçte de birbirimize olan saygımız sonsuz kalacaktır. Konu ile alakalı sizlerden de hassasiyet rica ediyoruz."

Sosyeetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti

Sosyeetik isim Aslı Şen ve iş insanı Metin Şen'in 23 yıllık evliliği tek celsede bitti

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Magazin

Metin Şen Aslı Şen Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (3)

Süleyman Demir:

KEŞKE OLMASAYMIŞ AMA KESİNLİKLE BİRBİNİZİN ARKASINDAN KONUŞMAYIN YARIN NE GETİRİR BİLİNMEZ

Cevap Yaz00Yayından Kaldır
Hayri :

Bu yaşlar tehlikelidir 50 55 e gelince biter ama onu atlatamıyorlar işte zannediyolarkki o la la yaşasın özgürlük yeni adamlar yeni kadınlar yazık elde ettikleri nimetleri çöp yaptılar

Cevap Yaz19Yayından Kaldır
haksız mıyım:

1.si .... kimi ilgilendiriyorsunuz? 2. si... 23 yıl fikir ayrılığı yoktu da şimdi mi fikirler ayrıldı?saçma bahaneler

Cevap Yaz211Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title