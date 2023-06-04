Sosyal medya fenomeni, yanlışlıkla önemli bir Rus askeri sırrını ifşa etti

Anastasia Volochkova isimli Rus sosyal medya fenomeni, Instagram üzerinde yanlışlıkla önemli bir Rus askeri sırrı ifşa etti. Volochkova, evine yakın bir askeri üs yakınındaki Ukrayna dronunun konumunu paylaştı. Bu paylaşımı sonucunda, askeri üssün tam konumu belirlenebildi. Volochkova daha sonra videoyu sildi, ancak video geniş çapta yayıldı.

Aynı zamanda Bolşoy Bale'nin ünlü balerini olan Anastasia Volochkova, Instagram üzerindeki bir paylaşımı ile farkına varmadan önemli Rus ordusuna ait önemli bir sırrı açığa çıkardı.

PATLAMALARI PAYLAŞTI

Sosyal medyada oldukça popüler olan 47 yaşındaki Volochkova, evinin yakınındaki bir askeri üssün saldırıya uğraması sonucunda meydana gelen patlamaları Instagram hikayesinde paylaştı.

UKRAYNALILAR TEŞEKKÜR ETTİ

Moskova Oblastı'nda bulunan evinin yakınındaki askeri üssün konumu da farkında olmadan paylaştı. Hatasının farkına varan Volochkova, videoyu daha sonra sildi. Ancak askeri üssün konumu bir çok kişi tarafından öğrenildi. Daha sonra bazı Ukraynalı gruplar Telegram'da Volochkova'ya teşekkür etti.