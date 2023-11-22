Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı
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Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak yeniden gözaltına alındı. Polis ekipleri, Parlak'ın evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.
Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi ve sosyal medya fenomeni Banu Parlak, evinde ruhsatsız silah ele geçirilmesi üzerine gözaltına alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Banu Parlak hakkında, sosyal medya hesaplarından silah paylaşımları yapması dolayısıyla Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
EVİNDE TABANCA BULUNDU
Soruşturma savcılığının talimatı üzerine polis ekiplerince Parlak'ın evinde yapılan aramada, ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan Parlak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Magazin