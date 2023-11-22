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Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, yeniden gözaltına alındı

Dilan Polat ve Engin Polat çifti davasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezi sahibi Banu Parlak yeniden gözaltına alındı. Polis ekipleri, Parlak'ın evinde yaptığı aramada ruhsatsız tabanca buldu.