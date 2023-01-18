Elif Karlı'nın cezaevinde yatan eşi hayatını kaybetti

Türk müziğinin başarılı isimlerinden Elif Karlı'nın 30 yıl önce dünyaevine girdiği 2 çocuğunun babası Cengiz Karlı, bir süredir cezaevinde yatıyor. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya hesabından eşinin cezaevinde olduğunu hatırlatarak sitem dolu bir paylaşım yapan Karlı aldığı haberle yıkıldı.

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programında yer alan habere göre, Karlı'nın 30 yıllık eşi Cengiz Karlı, cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Elif Karlı ile konuştuklarını söyleyen sunucular, "Sesi çok yorgun ve bitkindi. Sabaha karşı ölüm haberini almış" dedi.

"EŞİMİN ÖLDÜĞÜNÜ TELEFONDA ÖĞRENDİM"

Ölüm haberi sonrası konuşan Elif Karlı, "Eşim 2 gün önce ağır bir grip geçirdi. Zatürreden şüphelendik. Dün haftalık arama günüydü ve aramayınca korktum. Sabaha karşı 04.00 gibi cezaevinden telefon aldım. Telefonda beni alıştırarak Cengiz'in kalp krizi geçirdiğini ve hayatını kaybettiğini söylediler. En son geçen salı konuştum. 6 Ocak'ta da doğum günü vardı o zaman da görüşmüştüm. En son sesini duyduğumda çok iyiydi" ifadelerini kullandı.

"HASTALIKLARINDAN DOLAYI EV HAPSİNİ İSTEMİŞTİK"

Eşinin rahatsızlıklarından dolayı ev hapsini talep ettiklerini ve sonucu beklerken acı haberi aldıklarını söyleyen Elif Karlı, "Eşim ağır kalp hastasıydı.2009 yılında çok ciddi bir kalp ameliyatı geçirdi ve bacağı dahil 18 stendi vardı. Onun yanı sıra böbrek yetmezliği ve şekeri vardı. Bu sebeple de 6 Şubat'taki davasına kadar ev hapsini istemiştik. Fakat sonucu beklerken haber geldi" şeklinde konuştu.