Siyasete atılan Mehmet Aslantuğ ve İrfan Değirmenci'nin aday oldukları iller belli oldu

Türkiye İşçi Partisi, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna teslim etti. Listeye göre, Barış Atay Antalya'dan, gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci bölgeden, oyuncu Mehmet Aslantuğ da Muğla'dan aday oldu.

Siyasi partiler, milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) sunmaya devam ediyor. Türkiye İşçi Partisi (TİP) de listelerini oluşturup YSK'ya teslim etti.

MEHMET ASLANTUĞ MUĞLA'DAN ADAY OLDU

Listede TİP Genel Başkanı Erkan Baş İstanbul 3'üncü bölge, Barış Atay Antalya'dan milletvekili adayı oldu. Siyasete atılan oyuncu Mehmet Aslantuğ Muğla 1'inci sıra, gazeteci İrfan Değirmenci İzmir 2'nci bölgeden, gazeteci Can Atalay da Hatay'dan aday oldu.

ERKAN BAŞ'IN TEKLİFİNİ KABUL ETMİŞTİ

Geçtiğimiz haftalarda Mehmet Aslantuğ'a götürdükleri adaylık teklifinin kabul edildiğini duyuran TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Onu sadece unutulmayan rolleriyle değil, planlı bir provokasyona maruz bırakılan Ahmet Kaya'yı cesurca savunmasıyla da hep şükranla hatırlıyoruz. Milletvekilliği adaylık teklifimizi kabul ederek bize güç veren sevgili Mehmet Aslantuğ'a yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.