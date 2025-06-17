Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu boşanıyor mu? İlk açıklama geldi

Magazin dünyası, Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun boşanacağı iddiasıyla çalkalanırken, güzel oyuncu sosyal medya paylaşımıyla sessizliğini bozdu. Kobal, eşi İmirzalıoğlu'nun doğum gününü "İyi ki doğdun sevgilim" sözleriyle kutlayarak iddiaları net bir şekilde yalanladı.

Magazin gündemi son günlerde dikkat çeken bir iddia ile çalkalanıyordu. 2016 yılında dünyaevine giren ve iki kız çocuğu sahibi olan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun evliliklerini sonlandıracağı öne sürülmüştü. Sessizliklerini koruyan çiftin bu iddiaları yalanlayıp yalanlamayacağı merak edilirken, Sinem Kobal'dan gelen paylaşım,bu iddiaları boşa çıkardı.

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin evliliği hakkında çıkan ayrılık iddiaları, magazin sayfalarında geniş yer buldu. Özellikle "tek celsede boşanacaklar" şeklinde ortaya atılan iddialar, sosyal medya kullanıcıları arasında da hızla yayıldı.

İKİ ÇOCUKLARIYLA SÜRDÜRÜLEN SAKİN BİR HAYAT

2016 yılında nikah masasına oturan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, kamuoyundan uzak bir aile hayatı sürüyor. Çiftin ilk çocukları Lalin 2020'de, ikinci kızları Leyla ise 2022'de dünyaya gelmişti. Aile yaşamlarını göz önünde yaşamamayı tercih etmeleri, çıkan haberlerin daha da fazla dikkat çekmesine neden oldu.

SİNEM KOBAL'DAN SESSİZLİĞİ BOZAN PAYLAŞIM

Boşanma söylentileri gündemdeki sıcaklığını korurken, Sinem Kobal sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla sessizliğini bozdu. Instagram üzerinden eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun doğum gününü kutlayan oyuncu, "İyi ki doğdun sevgilim" notunu paylaştı.

TEK CÜMLELİK MESAJ, TÜM İDDİALARI ÇÜRÜTTÜ

Kobal'ın bu paylaşımı, günlerdir süren boşanma iddialarını adeta çürüttü. Doğrudan açıklama yapmamasına rağmen, kullandığı sevgi dolu ifadeler çiftin ilişkisinde bir sorun olmadığını ortaya koydu. Bu paylaşım, hem hayranlardan hem de magazin dünyasından yoğun ilgi gördü.