Sihirli Annem'in Kerem'i 'Filme çağırılmadım' deyip sitem etti

Bir döneme damga vuran Sihirli Annem dizisi yıllar sonra eski kadrosuyla beyaz perdeye uyarlanıyor. Dijital platformda yayınlanacak "Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" isimli filmde İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Jess Molho, Tiraje Başaran Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Gizem Güven ve Zeynep Özkaya rol alıyor. Çekimleri sona eren ve hayranları tarafından merakla beklenen filmden bazı kareler oyuncular tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

"BANA HABER VERME NEZAKETİ GÖSTERİLMEDİ"

Sihirli Annem'i çocuk yıldızı Michele Cedolin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla filme çağırılmadığını ifade etti. Geçmiş yıllarda dizide Ceren'in erkek arkadaşı Kerem karakterine hayat veren Cedolin, "Sihirli Annem film oluyormuş. Bende sizlerle beraber öğrendim. Maalesef bana haber verme nezaketi gösterilmedi. Ama yine de mutluyum. İlk izleyenlerden olacağım. Sizce 'Kerem' niçin çağrılmadı. Bu film tutar mı?" dedi.

DEFNE JOY FOSTER YAPAY ZEKAYLA FİLMDE YER ALACAK

Öte yandan Nevra Serezli, geçtiğimiz haftalarda Sihirli Annem'de Eda karakterini canlandıran ve 2011'de hayatını kaybeden ünlü oyuncu Defne Joy Foster'ın da filmde yapay zekayla yer alacağını açıklamıştı. Serezli, "Tabii ki Defne Joy Foster'ı çok güzel bir şekilde anmaya çalışıyoruz. Vallahi bir sürpriz var. Artık onu hayal edebilirsiniz. Bu kadar gençsiniz, teknik şeyleri biliyorsunuz" demişti.