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Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti

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Ünlü şarkıcı Shakira, Miami konserinde izleyicilerin uygunsuz davranışları nedeniyle sahneyi terk etti. Eteğinin altını görüntülemeye çalışanlara tepki gösteren sanatçı, rahatsızlık sürdükçe performansını sonlandırdı. Olay sosyal medyada yankı uyandırdı ve konser güvenliği tartışmalarını alevlendirdi. Organizatör XYZ Prodüksiyon, güvenliğin öncelik olduğunu açıkladı. Shakira'nın gelecek hafta New York'taki konserinin akıbeti belirsizliğini koruyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, dün gece LIV Miami'de verdiği konserde beklenmedik bir olayla karşılaştı. 47 yaşındaki Kolombiyalı yıldız, bazı izleyicilerin uygunsuz davranışları nedeniyle sahneyi aniden terk etmek zorunda kaldı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, Shakira yeni şarkısı "Soltera"yı seslendirirken, ön sıralardaki bazı izleyiciler sanatçının eteğinin altını görüntülemeye çalıştı. Bu durumu fark eden Shakira, önce dans etmeyi bırakıp eteğini tutarak izleyicileri uyardı. Kısa bir aradan sonra performansına devam etmeye çalışsa da, rahatsız edici davranışların sürmesi üzerine sahneyi terk etti.

Olay sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Birçok hayran Shakira'ya destek mesajları gönderirken, bazı kullanıcılar konser güvenliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.

Konser organizatörü XYZ Prodüksiyon'dan yapılan açıklamada, "Sanatçılarımızın ve izleyicilerimizin güvenliği bizim için en önemli önceliktir. Bu tür davranışlara kesinlikle tolerans gösterilmeyecektir," denildi.

Shakira'nın menajeri ise henüz olayla ilgili bir açıklama yapmadı.

Bu olay, ünlülerin özel hayatlarına saygı ve konser güvenliği konularını yeniden gündeme getirdi. Müzik endüstrisi uzmanları, benzer olayların önlenmesi için daha sıkı güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğini belirtiyor.

Shakira'nın önümüzdeki hafta New York'ta vereceği konserin planlandığı gibi gerçekleşip gerçekleşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti

Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti

Shakira, bazı izleyicilerin etek altı görüntülerini çekmeye çalışması üzerine sinirlenip sahneyi terk etti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Güvenlik New York Shakira Shakira 3-sayfa Magazin Miami Müzik

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Yorumlar (3)

Adem Örnek:

Ahlak seviyesi bu kadar işte, sahnedeki ne olursa olsun sanatını icra eden bir sanatçı ve bu ona karşı yapılan çok büyük saygısızlık.

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Müslüm Y:

sadece bakın arkadaşlar Stok yapmak yok

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Denizci:

Zaten herşeyi fora etmişsin etek altı mı kalmış tövbe töbe

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