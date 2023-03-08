Sezen Aksu, Hatay'a giderek depremzedeleri ziyaret etti

Türk müziğinin güçlü seslerinden Sezen Aksu, şubat ayında merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'a gitti. Depremin ardından yaptığı yardımlarla dikkat çeken Aksu, Hatay'da depremzedelerle bir araya gelerek moral verdi.

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 11 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremlerde 45 binden fazla vatandaşımız yaşamını yitirdi. Deprem felaketinin ardından yardımlarıyla dikkat çeken "Minik Serçe" lakaplı Sezen Aksu da Hatay'a gitti.

DEPREMZEDELERE MORAL VERMEYE GİTTİ

Uzun süredir ortalarda görünmeyen ünlü sanatçı Sezen Aksu, depremin en ağır vurduğu yerlerden Hatay'ı ziyaret etti. Depremzedelere moral veren Aksu, Hassa ilçesi Aktepe Mahallesi'nde de yardım ekipleriyle bir araya gelerek vatandaşlarla sohbet etti. Aksu, deprem bölgesinde çalışan görevlilerle de çay içerek konuşmayı ihmal etmedi.